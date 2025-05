ม.อ. ภูเก็ต จับมือภาคีเครือข่าย เจ้าภาพจัด AI for Next Gen จุดประกายเยาวชนไทย พลิกโฉมท่องเที่ยวด้วยปัญญาประดิษฐ์

กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Future Ready: เทรนด์โลก เทคโนโลยี และอนาคตท่องเที่ยวไทย” โดย ผศ. ดร.จัสติน พอลเซน (Assistant Professor Justin Paulsen) จาก มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือจาก Carnegie Mellon University (CMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)การเสวนาพิเศษ AI Talk: Local Wisdom x AI Power บรรยายพิเศษแชร์ประสบการณ์จากตัวแทนภาคธุรกิจไทยในการใช้งาน AI และบทเรียนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากพื้นที่ภาคใต้ โดยมีคุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, คุณบุญช่วง ตันสุเทพวีรวงศ์ Head of Network Data and OSS Platform Section บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณวีระเชฏฐ์ ไวทยานุวัตติ Cyber Security Manager, Bangkok Airways และคุณกนกวรรณ บุญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเสวนา และมี รศ. ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (AISE) หลักสูตร Sandbox ทางด้าน AI ที่ทันสมัย ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินรายการรวมถึงยังมีการจัดนิทรรศการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่มีหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (AISE) ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI), Blockchain Technology Center (BTC) และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านอีสปอร์ตเพื่อความเป็นเลิศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ สาขาภูเก็ต (PSU Esport Studio - Phuket)นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 30 ทีม รวมกว่า 120 คน ได้เข้าร่วมอบรมและแข่งขันในงาน AI Hackathon: AI Workflow Automation for Tourism Business โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติและการใช้งาน AI สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ความตั้งใจ และการทำงานเป็นทีมสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล มีดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม PHUTECH จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Ultimate PUPA x AI จาก ม.อ. หาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม COM-SCI YRU จาก มรภ.ยะลารางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ 1. ทีม Kaitong จาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2. ทีม MetaMind จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3. ทีม Star five จาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 4. ทีม RandomForest BTW จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและรางวัลพิเศษที่สะท้อนถึงความตั้งใจและศักยภาพของทีมผู้เข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น Hackathon Spirit Award: ทีม JOTB จาก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา Design is Everything Award: ทีม CoC New Gen 1 จาก ม.อ.ภูเก็ต Best Presenting Award: ทีม Hand Code Tactical จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ทีมเดินทางไกลที่สุดพร้อมผลงานโดดเด่น: ทีม สองศูนย์เจ็ดเจ็บอ๊อด ๆ แอ๊ด ๆ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลก้าวแรกสู่โลก AI ที่ใครก็เรียนได้ กิจกรรมนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จุดประกายให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เห็นว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เด็กมัธยมก็เริ่มต้นเรียนรู้และสร้างผลงานจริงได้แล้ววันนี้หากน้อง ๆ คนใดมีความฝันอยากเป็นนักพัฒนา AI หรือสนใจเทคโนโลยีล้ำสมัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (3 ปี) สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่อยากเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต เพราะอนาคตของการท่องเที่ยวไทย ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย