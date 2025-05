“เดล - นฤมล พิมพ์ภักดี” ลูกครึ่งไทย-กัมพูชา คว้ามง “Miss Universe Phuket 2025” ไปครอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ค. กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต 2025 โดย นายธีระศักดิ์ ผลงาม “คุณคิม” และนาย ธนพัฒน์ นวลสกุล “คุณกบ” ผู้ถือสิทธิ์การประกวด Miss Universe Phuket 2025 ได้จัด มิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต 2025 “Miss Universe Phuket 2025” รอบตัดสิน ขึ้นที่ ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ภายใต้แนวคิด “New Era of Beauty Queen” จุดเริ่มต้นจากพลังของผู้หญิงที่มีความฝันและมุ่งมั่นในการสร้างเวทีนางงามที่แตกต่างและคุณภาพ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมีสาวงามผู้เข้าประกวด จำนวน 13 คน ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยสีสัน และ มีผู้เข้ารวมงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้สนับสนุน รวมทั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการสร้างความตื่นเต้นกันอยู่ตลอดเวลาและผู้ที่คว้า มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต 2025 Light of The Universe มูลค่ากว่า 1,200,000 ไปครองเป็นคนแรกก็คือ “เดล – นฤมล พิมพ์ภักดี” สาวลูกครึ่งไทย-กัมพูชา อายุ 23 ปี พร้อมเงินรางวัล และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตไปประชันบนเวที Miss Universe Thailand 2025 ในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับเดล - นฤมล พิมพ์ภักดี เธอเป็นลูกครึ่งไทย-กัมพูชา อายุ 23 ปี สูง 183 เซนติเมตร สัดส่วน 34 -26 – 38 ซึ่งถือว่าเป็นสาวงามที่มีความสวยโดดเด่นตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง เพราะในวันที่มีการเปิดตัวมงกุฎ ซึ่งเป็นการเก็บตัววันแรก “เดล” ก็สามารถคว้ารางวัล QUEEN OF THE STELLA NIGHT มาครองได้ นอกจากนั้น เธอยังเป็นรองอันดับสองมิสแกรนด์ภูเก็ต 2025 อีกด้วยสำหรับมงกุฏแรกของภูเก็ต ที่ปีนี้มาในธีม 𝑳𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑶𝑭 𝑻𝑯𝑬 𝑼𝑵𝑰𝑽𝑬𝑹𝑺𝑬 𝑪𝑹𝑶𝑾𝑵 ที่เปล่งประกายดั่งแสงสว่างใจกลางจักรวาล ถูกรังสรรค์ด้วยไข่มุกแท้จากทะเลอันดามัน บนตัวเรือนทองคำขาว ประดับเพชรแท้ มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท สนับสนุนโดย Ralabelleส่วนผู้ที่ได้รางวัล รองอันดับ 1 ได้แค่ผู้สมัครหมายเลข 7 “ไพลิน – ไพลิน ออลเซ่น” และรางวัลรองอันดับ 2 ได้แค่ หมายเลข 2 “เพิร์ท – นัทกาญจน์ กุลชยวณัฐ”สำหรับการประกวด Miss Universe Phuket 2025 ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สร้างโอกาสให้สาวงามภูเก็ตได้แสดงศักยภาพสู่ระดับประเทศ พร้อมยกระดับการจัดประกวดนางงามภูมิภาคให้เป็นที่จับตาของวงการนางงามไทยอย่างต่อเนื่อง