“เดอะค๊อป”กระบี่ ไม่รอถึงแข่งนัดสุดท้าย นัดรวมพล ฉลอง พร้อมแห่ถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 20 ทั่วเมือง

กระบี่ -

กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลอีกแล้ว เมื่อ แฟนบอลเหล่าสาวก "หงส์แดง" ลิเวอร์พูลจังหวัดกระบี่ หรือ THE KOP KRABI ไม่รีรอแล้ว หลังจากที่ทีมรักที่ตัวเองเชียร์ได้แชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 20 แน่นอนแล้ว แม้ว่าเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษจะเหลือการแข่งขันอีก 2 นัดก็ตาม โดยเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 เวลา 16.00 น. ได้มีการนัดรวมพล THE KOP KRABIนำโดยนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน หรือ "รองขุน" รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ และบุคคลมีชื่อเสียงอีกหลายคน โดยได้รวมตัวแฟนบอลหงส์แดง ลิเวอร์พูล จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่บริเวณกังหันลมโชคดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยขบวนรถแห่นับสิบคันทั้งรถบรรทุกหกล้อ รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ที่ตกแต่งด้วยสีสันต์ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของ ลิเวอร์พูลพร้อมแฟนบอลนับร้อยคน เพื่อร่วมกันฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษสมัยที่ 20จากนั้นเวลา 16.30 น.ขบวนรถแห่ได้ออกจากลานบริเวณกังหันลมโชคดี ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลี้ยวขวาผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลี้ยวซ้ายแยกโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผ่านหน้าวัดแก้วโกรวาราม ลงสู่ถนนมหาราช ผ่านแยกประติมากรรมต่าง ๆ ได้แก่ แยกมนุษย์โบราณ แยกเสือเขี้ยวดาบ แยกนกอินทรีย์ มุ่งหน้าตรงไปเลี้ยวขวาที่แยกช้าง เทศบาลเมืองกระบี่ แล้วตรงไปเลี้ยวขวาที่แยกมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา เข้าสู่ถนนอุตรกิจ ผ่านหน้าโรงพยาบาลกระบี่จากนั้นแฟนบอลพร้อมขบวนรถแห่ ได้รวมตัวกันอีกครั้งบริเวณปลานีโม่แล้วตั้งริ้วขบวน เดินไปยังลานประติมากรรมปูดำ เพื่อร่วมกันฉลองแชมป์ เมื่อถึงลานปูดำมีการจำลองบรรยากาศเมืองลิเวอร์พูล และร่วมฉลองแชมป์ พร้อมกับจุดถ่ายรูป Champions โดยมีการร้องเพลง You Will Never Walk Alone และกิจกรรมบนเวทีพร้อมชูถ้วยแชมป์สมัยที่ 20 เฉลิมฉลองร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก