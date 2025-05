ม.อ. จับมือ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “เภสัชวิทยาที่ยั่งยืนสู้ภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย เปิดงานประชุมวิชาการประจำปี “การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2568” (46th Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Annual Meeting – PTST 2025) ภายใต้หัวข้อ “Innovative and Sustainable Pharmacological Approaches for Combating Non-Communicable Diseases (NCDs)” หรือ “แนวทางเภสัชวิทยานวัตกรรมและยั่งยืนเพื่อรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการที่มีความสำคัญในระดับชาติ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางเภสัชวิทยาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรม The Bed Vacation Rajamangala จังหวัดสงขลาไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การบรรยายหัวข้อพิเศษจากวิทยากรต่างประเทศอย่าง Professor Nobuhiro Zaima, Ph.D. จาก Kindai University ประเทศญี่ปุ่น ที่มานำเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง "Mechanism Underlying Aortic Degeneration and Introduction of a Clinical Trial Using Tricaprin and Beta caryophyllene" ซึ่งเปิดมุมมองใหม่ด้านเภสัชวิทยาเชิงลึกนอกจากนี้ ยังมี Young Pharmacologists Forum สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่, การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเฉพาะทาง และพิธีมอบรางวัล Ouay Ketusingh Honorary Award ให้แก่ผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น โดยทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทย กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชวิทยา และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของสังคมไทยในระยะยาว