สนามนครตรังเดือด! โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง กกต.ถอนหมายเลขผู้สมัคร สท. แล้ว 3 ราย

ตรัง

วันนี้ (6 พ.ค.) บรรยากาศช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลในส่วนของจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความคึกคัก โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครตรัง(Big day) “รักนครตรัง รักเสียง รักสิทธิ ร่วมใจกันไปเลือกตั้ง Your City Your Voice Your Vote” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งมีจำนวน 40,000 คน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80โดยสนามนครตรังในครั้งนี้มี 4 ผู้สมัครเข้าชิงชัยในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครตรังจาก 4 ทีม ได้แก่ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ ผู้สมัครหมายเลข 1 หัวหน้าทีมหมอรักษ์นครตรัง, นายสัญญา ศรีวิเชียร ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้าทีม ดร.สัญญาพัฒนานครตรัง ดีกรีแชมป์เก่า, นายพิชญะ ศิริศุภนนท์ ผู้สมัครหมายเลข 3 หัวหน้าทีมกลุ่มแม่น้ำตรัง และ นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 4 หัวหน้าทีมโอกาสใหม่ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเทศบาลนครตรัง มี 4 เขตเลือกตั้ง มี สท.เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวม สท. 24 คนในสภา โดยที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต.ตรัง 2 เรื่อง ได้แก่ ร้องเรียนการรวบรวมรายชื่อ และร้องเรียนแจกของ นอกจากนี้ กกต.ยังมีการเพิกถอนหมายเลขผู้สมัคร สท. เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ด้วยต้องคดีอาญาศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดจำนวน 3 ราย