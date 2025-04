เปิดงาน “Local SDGs Plus Expo On Tour ภาคใต้” ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสร้างอัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

วันนี้ (30 เม.ย. 68) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพเปิดงาน “Local SDGs Plus Expo On Tour ภาคใต้” กิจกรรมจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจ โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้า เพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัดเข้าร่วมงาน “Local SDGs Plus Expo On Tour ภาคใต้” จัดขึ้นเพื่อผลักดันขับเคลื่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศของผู้ประกอบการเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด และช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยให้เกิดการเชื่อมโยงกับภาคการตลาด เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเจรจรจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ทั้ง Online และ Onsite ระหว่างผู้ผลิตสินค้า กับผู้ประกอบการห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างดีอีกด้วยนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ได้นำผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ กว่า 80 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยคัดสรรสินค้ารักษ์โลกหรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส่งตรงมายังผู้บริโภคยุคใหม่สายรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม