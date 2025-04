กรมการค้าต่างประเทศลงสงขลาสานต่อ “Agri Plus Award 2025” ผลักดันเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

วันนี้ (25 เม.ย.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรมระดับประเทศ “Agri Plus Award 2025” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “Growth in Agri-innovation นวัตกรรมเกษตรก้าวไกล ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวหน้า” โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อมุ่งส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นและแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมี นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฯนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การประกวด Agri Plus Award 2025 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ ได้ร่วมส่งผลงานสมัคร พร้อมแสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม มีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.Food Innovation (กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร), 2.Lifestyle Innovation (กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร) และ 3.Rising star (กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่)โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยประกาศนียบัตรและเงินรางวัล อีกทั้งผู้ชนะการประกวดประเภท Food Innovation ยังจะได้รับสิทธิออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ THAIFEX- ANUGA ASIA 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติที่สำคัญของเอเชีย รวมถึงผู้เข้ารอบในประเภทอื่นๆ ก็จะมีโอกาสนำสินค้าเข้าร่วมแสดงในงานสินค้านานาชาติในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือแฟลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยม