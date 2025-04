ภูเก็ตปังมาก! แค่ไตรมาสแรกปี 68 นักท่องเที่ยวเข้ากว่า 3.8 ล้านคน สร้างรายได้สูงถึง 1.49 แสนล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า การจัดงาน “Sip&Chill : Zoociety” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในธีม “Zoociety Style” ชวนทุกคนแต่งกายสไตล์ Zoo Keeper แล้วออกมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “5 Must Do in Thailand” ซึ่งเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่ ททท. ผลักดันเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับการเดินทางทั่วไทยผอ.ททท.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า การจัดงานเมื่อปีที่แล้ว ได้รับการตอบรับดีมาก จากนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว เข้าร่วมงานวันละกว่า 5,000 คน สร้างยอดขายภายในงานกว่า 1.7 ล้านบาท และในปีนี้ก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟ เครื่องดี่ม และเบเกอรี่ต่างบๆ ไม่น่จะต่ำกว่าวันละ 7,000 คน และคาดว่า 3 วันของการจัดงานจะมียอดขายเกิดขึ้นภายในงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท