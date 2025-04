ม.อ. จัดประชุม “The First AUN Dx Assessor Workshop” ดันศักยภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนรับมือความท้าทายทางดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดการประชุม “The First AUN Dx Assessor Workshop” ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2568 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุม “The First AUN Dx Assessor Workshop” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่กรอบแนวคิด AUN Dx Framework และแนวทางการประเมิน (Assessment Guideline) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมในการเป็นผู้ประเมินภายใน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เช่น กรณีศึกษาและการจำลองสถานการณ์การประเมิน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการประเมิน เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนต่อไปภายในงานมีการรายงานการประเมินตามกรอบ AUN Dx เพื่อการรับรองคุณภาพครั้งแรก ของ DiiS ม.อ. โดย ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ISEM จำกัด ความสำคัญของหน่วยงานรับรอง (Certifying Body - CB) โดย ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ISEM จำกัด ภาพรวมของกรอบการดำเนินงาน AUN Dx (AUN Dx Framework Overview) และการแนะนำ AUN Dx LLM (เวอร์ชันเบต้า) – การสาธิต AI สำหรับ AUN Dx (AUN Dx Framework Overview) โดย ผศ. ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธีผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า การประชุม “The First AUN Dx Assessor Workshop” มีความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการจัดการคุณภาพ ICT และการประเมินภายในสถาบันอุดมศึกษาของอาเซียนผ่านกรอบงาน AUN Dx ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ โดยได้รับการรับรองให้เป็น สำนักเลขาธิการของ AUN Dx Thematic Network และเป็นเจ้าภาพจัดทำกรอบมาตรฐาน AUN Dx Framework ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในอาเซียนกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาแนวทางการประเมิน AUN Dx ผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ AUN Dx Framework และ Assessment Guideline พร้อมทั้งฝึกฝนบทบาทของผู้ประเมินผ่านกรณีศึกษาและการจำลองสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถนำแนวทางไปปรับใช้และพัฒนาองค์กรของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ความรู้และประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกัน จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยอาเซียนให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเครือข่าย AUN Dx ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป