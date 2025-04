ททท.ภูเก็ต เปิดประสบการณ์สุดจึ้ง! ให้นักท่องเที่ยว พาย SUP สัมผัสธรรมชาติ “ป่าชายเลน” เรียนรู้วิถีชุมชน-บ้านท่าฉัตรไชย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 6 เม.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว, ดีแคทลอน ประเทศไทย และสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดให้มีการแข่งขัน “Phuket SUP Rally: Paddle in Paradise” ขึ้น โดยมี นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเล่น SUP Board ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประเภททีมจำนวน 14 ทีม และ ประเภทบุคคลจำนวน 14 คน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนของของกิจกรรม “Phuket SUP Rally: Paddle in Paradise” หรือ พาย SUP สัมผัสธรรมชาติ “ป่าชายเลน” เรียนรู้วิถีชุมชน-บ้านท่าฉัตรไชย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2568 ณ ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมแข่งขัน Phuket SUP Rally: Paddle in Paradise พาย SUP สัมผัสธรรมชาติ “ป่าชายเลน” เรียนรู้วิถีชุมชน-บ้านท่าฉัตรไชย ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวที่ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มจริง ๆ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์สนใจกีฬา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ซึบซับ ชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งที่บ้านท่าฉัตรไชยแห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน ทำให้บรรยากาศการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ยังจะได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ รวมทั้งได้มีโอกาศสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมทั้งชุมชน อีกด้วย เพราะถือว่าที่นี่ม่ความพร้อมในทุกด้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนางสาวศิริวรรณ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไม่เพียงเป็นกิจกรรมการพาย SUP Board ท่ามกลางบรรยากาศป่าชายเลนบ้านท่าฉัตรไชยที่สงบและงดงามเท่านั้น แต่ยังผนวกเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การออกบูธอาหารพื้นถิ่น จากชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เวิร์กช็อปด้านการอนุรักษ์ทะเลและป่าชายเลน หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง“ททท. และ พาร์ตเนอร์ทั้งหมด เรามีความร่วมมือกันที่จะขับเคลื่อนให้ชุมชนท่าฉัตรไชย เป็นชุมชนที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวในเรื่องของกีฬา โดยเฉพาะกีฬา SUP Board ที่เป็นกีฬาที่ทันสมัย และกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มตลาด Niche Market (การตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน) ของ ททท. เราอยากได้คนกลุ่มนี้เข้ามาในพื้นที่ เพราะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนอกจากเรื่องกีฬาแล้ว กลุ่มนี้จะได้เข้ามาซึมซับบรรยากาศของชุมชน และ นำไปบอกต่อถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวให้คนอื่นๆได้รับรู้ด้วยสำหรับเส้นทาง Phuket SUP Rally: Paddle in Paradise ซึ่งเส้นทางแข่งขันของ เริ่มปล่อยตัวจากริมทะเลบริเวณสะพานสารสิน ฝั่งวัด จากนั้นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะะพายเข้าไปในเขตคลองของพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของภูเก็ต มีความสวยงามตลอดระยะทางไปกลับ 5 กม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปได้ป่าชายเลน ก็หวังว่า ภาพในวันนี้จะถูกนำส่งไปยัง นทท.ชาวต่างชาติ ที่จะได้เห็นอีกมุมหนี่งของภูเก็ต จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของบ้านท่าฉัตรไชย ว่ามีความสวยงามขนาดไหนผ่านการแข่งขันกีฬาในวันนี้ “ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวทิ้งท้าย