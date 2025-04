ผู้ว่าการ ททท. มั่นใจสงกรานต์ นี้ รายได้ สะพัดไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง ว่า ในส่วนของสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเรา แน่นอนว่าสงกรานต์ถือว่าเป็น Grand Activities ใหญ่ที่ตอบโจทย์ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport years ดังนั้นในทุกจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีการกำหนดจัดงานสงกรานต์ทั้งเดือนเมษายน แต่ว่าอาจจะมีการจัดเหลื่อมวัน เหลื่อมช่วงเวลาในแต่ละจังหวัดแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความสนุกสนาน การรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการที่จะมีใจที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเราก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ ก็อยากจะให้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เองเราก็ตั้งเป้าหมายในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยก็จะน่าจะเกิดการเดินทางไม่น้อยกว่า 4 ล้านคนครั้ง หรือ 5 ล้านคนครั้ง ในส่วนของชาวต่างประเทศ เราก็คิดว่าในช่วง 12-16 เมษายน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนคนอันนี้ก็ถือว่าเราตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยว จำนวนรายได้และจำนวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรายได้ทั้งหมดไม่น่าจะต่ำว่า 26,000 ล้าน หรืออาจจะถึง 30,000 ล้าน ในช่วงเวลาที่มีความสุขหรืองานเทศกาลสงกรานต์นางสาวฐาปนีย์ ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการท่องที่ยวที่ยั่งยืนว่า ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มันไม่ใช่แค่กระแสแล้ว มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริง แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ อย่างยั่งยืนมันคือการ Sustain การทำงานให้ดีขึ้น นั่นก็คือการฟื้นสร้างอย่างเยี่ยมยอดด้วย ดังนั้นมันต้องไปอย่างคู่ขนาน สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีความร่วมมือ ทำให้เกิดความยั่งยืน ก็ได้ทุกภาคส่วนเพราะว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอน Eco System ต้องไปทั้งระบบตอนนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวเอง และหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานก็มีเรื่องของการทำแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ Up Skill Reskill ในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนของที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำเสนอจะเป็นในเรื่องของ SDG sustainable development goals ซึ่งมี 17 ข้อ เราได้มีการถอดบทเรียนของ SDG มาเป็นบทเรียนในเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ SDG sustainable development goals ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกคนต้องมี Self assessment (การประเมินตนเอง) อย่างน้อยคุณต้องมี ถ้าคุณไม่มีคุณไม่สามารถที่จะขยับหรือเคลื่อนขึ้นไปสู่ความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบได้ ก็จะเป็นเรื่องของ SDG CF Hotel เรื่องของ Tourism Awards และไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็น Clean Destrination หรือ GSTC นี้ก็ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะทำให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก