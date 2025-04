“สวนลุงวุฒิ ออร์แกนิคฟาร์ม” คว้าใบรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ หนุนไข่ไก่ไร้กรงสู่ตลาดที่ยั่งยืน

ใบรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ "กรอบคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับแม่ไก่" (Good Life Framework for Hens) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ มหาวิทยาลัยบริสทอล ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ Laying Hen Welfare Forum ประเทศอังกฤษ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกรพัฒนาระบบฟาร์มให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล 5 ประการ (Five Freedoms of Animal Welfare)ปัจจุบัน ตลาดไข่ไก่แบบไม่ขังกรงกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและธุรกิจอาหารชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มุ่งสู่การใช้วัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น การที่สวนลุงวุฒิได้รับใบรับรองนี้ไม่เพียงเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานของฟาร์มเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยที่กำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล