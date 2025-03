ประธานอนุกรรมาธิการด้านการคลัง จัด “เสวนาการขับเคลื่อนหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา”

วันนี้ (26 มี.ค.68) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย ประธานอนุกรรมาธิการด้านการคลัง เป็นประธานเสวนาการขับเคลื่อนหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา พร้อมด้วยนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต ประธานอนุกรรมาธิการด้านการเงิน นายยะโก๊ป หีมละ กรรมาธิการฯ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดินหน้าผลักดันเชิงนโยบายให้ปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรมการจัดเสวนาครั้งนี้ ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค ทั้งจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มาช่วยกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาเสนอต่อวุฒิสภา และรัฐบาลต่อไปนางสาวชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย ประธานอนุกรรมาธิการด้านการคลัง กล่าวว่า ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Center หรือ Financial Hub) เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางการเงินที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีสถาบันการเงินหลากหลายประเภทและมีจำนวนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดี มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ สูง ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมถึงมีกฎหมายและเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวย ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมด ช่วยให้ศูนย์กลางทางการเงินมีความพร้อมในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและมีความหลากหลายคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจในภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจ ในประเทศและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมทั้งนโยบายและแผนพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐ การเงิน การคลัง การธนาคาร การประกันภัย ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายรัฐวิสาหกิจ การสร้างเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเติบโตอย่าง มีส่วนร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการของประชาชนและชุมชน เพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “สงขลาเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ “เสน่ห์แห่งเมืองสงขลา” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ, ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีบนวิถีความพอเพียง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาฐานทรัพยากรรรมชาติให้ยืน ทั้งนี้สงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 50,000 ล้านบาท โครงสร้างเศรษฐกิจหลักประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตยางพารา อาหารทะเลแปรรูป และไม้ยางพาราแปรรูป รองลงมาคือภาคเกษตรกรรมและภาคการค้าปลีก-ค้าส่งด้านการเงินและการธนาคาร สงขลามีบทบาทสำคัญในภาคใต้ โดยมีสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม 177 แห่ง คิดเป็น 16% ของทั้งภาคใต้ และมีมูลค่าเงินฝากและสินเชื่อ 20% ของภาคใต้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “เขตธุรกิจใหม่ (New Business Zone) หาดใหญ่” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสงขลาให้เป็น ศูนย์กลางทางการเงินและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล