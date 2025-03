“แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ส่ง “VIVE Phuket” พูลวิลล่าสุดหรู มูลค่า 1,500 ล้าน ชิมลางตลาดระดับลักชัวรี มั่นใจอสังหาฯ ภูเก็ตยังไปได้อีกยาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายรักษาพงศ์ คำควรจำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำกัด ผู้บริหารโครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ภูเก็ต เปิดเผยถึงการขยายการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ในงานซอฟต์โอเพนนิ่ง เปิดตัวโครงการ VIVE Phuket by Land & Houses ซึ่งถูกจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเคียน ถนนบ้านดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเปิดบ้านให้เอเยนซีและสื่อมวลชนในพื้นที่ภูเก็ตได้เยี่ยมชม พร้อมทั้งแนะนำโครงการ ว่าโครงการ VIVE Phuket by Land & Houses เป็นโครงการใหม่ล่าสุดและเป็นพูลวิลล่า โครงการแรกของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในภูเก็ต ที่ได้ลงทุนโครงการที่เป็นพูลวิลล่าระดับลักชัวรี เนื่องจากตลาดพูลวิลล่าในภูเก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่ส่งผลกระทบตลาดลักชัวรีในภูเก็ตยังคงเติบโตต่อไปอีก ทั้งนี้เพราะภูเก็ตนอกจากภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้ว ปัจจุบันนี้ภูเก็ตยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่จะมาซื้ออสังหาฯ เพื่ออยู่ระยะยาวหรือเพื่อการลงทุนโครงการ VIVE Phuket by Land & Houses เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้นพร้อมสระว่ายน้ำ (พูลวิลล่า) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ แบบเล็ก ขนาด 448 ตารางเมตร แบบใหญ่ ขนาด 514 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 36-42 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาทนายรักษาพงศ์ ยังกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ ว่า กลุ่มลูกค้าที่หลักที่วางไว้จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งในส่วนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภูเก็ต และกรุงเทพฯ ที่ต้องการซื้อบ้านระดับบนเพื่อการลงทุน และด้วยดีไชน์ที่ทันสมัยคาดว่าน่าจะถูกใจของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ นักธุรกิจและนักลงทุนจากกรุงเทพฯ ที่ต้องการซื้อบ้านระดับลักชัวรีเพื่อการลงทุนในระยะยาว ส่วนลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาตินั้นไม่ได้มองไปในกลุ่มที่เช่าระยะยาว แต่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจอยู่ในภูเก็ตและเมืองไทย หรือชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทย เพราะโครงการ VIVE Phuket เราขออนุญาตตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน ไม่สามารถที่จะขายในลักษณะของการเช่าระยะยาวได้ในขณะนี้“ในส่วนของแลนด์แอนด์เฮ้าส์เอง เราวางแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งในส่วนของพูลวิลล่าและบ้านจัดสรร โดยในส่วนของพูลวิลล่านั้นนอกจากโครงการ VIVE Phuket แล้ว ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ในขณะนี้ เป็นพูลวิลล่าสองชั้นหลังใหญ่ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 650 ตร.ม.เป็นต้นไป จำนวน 15 ยูนิต ในบรรยากาศเลควิว อยู่ในโครงการ สีวลี รัษฎา พื้นที่ ต.รัษฎา ใกล้กับศาลเด็กและเยาวชนภูเก็ต ราคาเพิ่มต้นตั้งแต่ 40 ล้านขึ้นไป นอกจากนี้ได้มองหาที่ดินในพื้นที่ ต.ฉลอง เพื่อขึ้นโครงการใหม่ เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพื้นที่ฉลองมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้น จะได้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อการลงทุนเพื่อให้เช่าระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่ส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และพื้นที่ป่าคลอก เป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนในลงทุนเช่นกัน” นายรักษาพงศ์ กล่าวในที่สุด