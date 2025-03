สาดความสุข สนุกเต็มพิกัด กับ “สงกรานต์โนแอล ภูเก็ต 2568” เล่นสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมสืบสานประเพณี-ส่งเสริมท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายกันตณัช รัตนวิก ผู้ช่วยผู้ประสานงาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นางสาวปาณิศา โกยสมบูรณ์ Business Development Director ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ภาคเอกชนผู้ริเริ่มการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2568 - Songkran No Alcohol Phuket 2025 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2568 - Songkran No Alcohol Phuket 2025” และ มีตัวแทน บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 มี.ค.68 ณ ลานมังกรชั้น 1 ตรงข้ามไลม์ไลท์ ภูเก็ตเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เป็นเทศกาล Soft Power ตามนโยบายรัฐบาล และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Songkran in Thailand - Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก” จึงถือโอกาสนี้ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในปี 2567 มีทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ทำสถิติคลื่นมนุษย์โนแอลกว่า 50,000 คน เข้ามาร่วมงานสงกรานต์โนแอลภูเก็ตทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย กับทั้งเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการผลิตคนเมาลงสู่ท้องถนน ลดสถิติการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่า ปี 2568 จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย