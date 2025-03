คึกคัก! เลือกตั้งใหม่ ส.อบจ.เขต 2 เมืองตรัง คาดรู้ผล 3 ทุ่มคืนนี้

ตรัง

วันนี้ (16 ม.ค.) ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง (ผอ.กกต.ตรัง) นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ตรัง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเปิดหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ในเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.ตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่ได้คะแนนมากที่สุดมีคะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือ Vote No ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 110 วรรค 3 กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ตรัง ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2568 แต่หากปรากฏว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่ได้คะแนนมากที่สุด มีคะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดหรือ Vote No อีก จะถือว่าไม่มี ส.อบจ. ในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จนกว่าจะครบวาระและเลือกตั้งใหม่ในอีก 4 ปีข้างหน้านายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตรังที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงเช้า ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ โดยสามารถเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ขออย่าได้นอนหลับทับสิทธิ เพราะการเลือกตั้ง ส.อบจ. จะได้คนเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเรา แก้ไขปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้าน นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผอ.กกต.ตรัง กล่าวว่า ภาพรวมหลังเปิดหีบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะมีเพียงบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยหน่วยเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 2 อำเภอเมืองตรัง มีทั้งสิ้น 26 หน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังบางส่วน และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตาตาล่วงอีกบางส่วน โดยในการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้มีความคึกคักกว่าครั้งแรก เพราะมีผู้สมัครถึง 7 คน ในขณะที่ครั้งแรกมีเพียง 3 คนสำหรับการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ หากได้ผู้ชนะถือว่า อบจ.ตรัง จะมี ส.อบจ.ครบทั้ง 30 เขต แต่ถ้าทุกผู้สมัครแพ้ Vote No อีก จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่อีกตามกฎหมายระบุไว้ และถือว่าไม่มี ส.อบจ.ในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองตรัง จนกว่าจะครบวาระและเลือกตั้งใหม่ในอีก 4 ปีข้างหน้า แต่สภา อบจ.ตรังยังจะสามารถทำงานได้เพราะยังถือว่าครบองค์ประชุมโดยครั้งที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 49 เปอร์เซ็นต์ และในครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ขึ้นกับผลสรุปที่ออกมาอีกครั้ง เพราะอาจมีประชาชนบางส่วนที่อาจมีความเบื่อหน่ายที่ต้องออกมาเลือกตั้งอีกครั้ง และมีการพูดกันถึงเรื่องการโหวตโน ทั้งนี้คาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา 17.00 น. จะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาไม่เกิน 21.00 น.ของวันเดียวกันนี้ไป