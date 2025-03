ท่องเที่ยวทางทะเลโตต่อเนื่อง ดันยอดขายเครื่องยนต์เรือไทยฮอนด้าพุ่ง รุกตลาดไม่หยุด เปิดตัวรุ่นใหม่ BF250 V6 ครั้งแรกที่ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

บริษัท ฮอนด้า มารีน ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เรืออเนกประสงค์ในประเทศไทย จัด “งานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการเป็นผู้นำวิศวกรรมทางทะเล ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจสำหรับคุณ” พร้อมเปิดตัวเครื่องยนต์เรือรุ่นใหม่ล่าสุด All New Honda BF250 V6 ครั้งแรกที่ในเอเชีย โดยมี นายวิวัฒน์ เลิศผาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขายและการตลาดบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นายสรนนท์ กฤชเทียมเมฑ นางณัฐสธัญ ส่วนปรัชญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท NPSK Marine จำกัด นายกุลเสกข์ กฤชเทียมเมฆ Executive Director บริษัท NPSK Marine ตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรือฮอนด้าในภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เรือสปีดโบ๊ต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ โชว์รูม NPSK Marine ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อค่ำคืนวันที่ 15 มีนาคม 2568"ไทยฮอนด้า พร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำเติบโตไปด้วยกัน เราเชื่อว่า All New Honda BF250 V6 จะเป็นตัวเลือกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคต เรายังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งด้านสมรรถนะ ความทนทานและประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการหลังการขายที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน" นายวิวัฒน์ กล่าวและว่าAll New Honda BF250 V6 เครื่องยนต์เรือระดับพรีเมียมภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Experience The True Perfection สัมผัสทุกความเหนือระดับ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจาก Honda Marine เพื่อมอบประสบการณ์ขับเคลื่อนที่ทรงพลังและเหนือระดับยิ่งขึ้น มาพร้อมขุมพลัง V6 ขนาด 250 แรงม้า โดดเด่นด้วยระบบ iST (Inteligent Shift and Throttle) เทคโนโลยี Drive-by-Wire ที่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำและราบรื่นรองรับทุกการเดินทางบนผืนน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาพร้อมดีไชน์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นเรือธง BF350 V8 สง่างามและทรงพลังเข้ากับตัวเรือหลากหลายขนาด เพิ่มความหรูหราด้วยสี Aquamarine Silver Metallic พร้อมตราสัญลักษณ์โครเมียมสุดพรีเมียมผู้ที่สนใจสามารถพบกับเครื่องยนต์เรือ All New Honda BF250 V6 ได้ที่บูทรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (M1) ในงาน Motor Show 2025 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานีผู้บริหาร NPSK Marine กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา เครื่องยนต์เรือไทยฮอนด้าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ ยอดขายทะลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกปี จาการเติบโตการท่องเที่ยวทางทะเลและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน มีอะไหล่บริการหลังการขาย และจากความเชื่อมั่นในแบรนด์ฮอนด้าอยู่แล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ส่งผลให้ยอดขายมาเป็นอันดับต้นๆ ในภูเก็ต และมั่นใจว่าความต้องการเครื่องยนต์ติดท้ายเรือจะยังเติบโตอีกต่อไป จากที่การท่องเที่ยวทางทะเลเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในภูเก็ตและฝั่งอันดามัน