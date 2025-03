เปิด BDMS Wellness Clinic ศรีพันวา ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันระดับลักชัวรี ดันภูเก็ตสู่ Wellness Destination ระดับโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

ดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เปิดตัว BDMS Wellness Clinic สาขา ศรีพันวา ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายวรสิทธิ์ อิสสระ ผู้บริหารศรีพันวา ผู้บริหารโรงพยาบาล BDMS ในภูเก็ต คุณปอย ตรีชฎา หงษ์หยก นักแสดงมากความสามารถ มาร่วมแบ่งปันมุมมองและนิยามของคำว่า “Wellness” ในแบบฉบับของตนเอง พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ BDMS Wellness Clinic สาขา ศรีพันวา ภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยวระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้ภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาธุรกิจสุขภาพในไทย อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของ Global Wellness Institute (GWI)แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันด้านการท่องเที่ยว คือศักยภาพทางด้านการแพทย์ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีปัญหาด้านสุขภาพในระหว่างการเดินทาง พวกเขาจะได้รับการดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ BDMS Wellness Clinic ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน เราจึงเปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic สาขาศรีพันวา ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยการเปิดตัว BDMS Wellness Clinic ศรีพันวา ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลและศาสตร์แห่ง Scientific Wellness เข้ากับการพักผ่อนในบรรยากาศสุดพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัสการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในมิติที่หลากหลาย ไม่เพียงแค่การดูแลร่างกาย แต่ยังเป็นการเติมเต็มจิตใจและจิตวิญญาณในแบบที่ไม่เหมือนใคร ผ่านโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลภายใต้ความดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และทีมงานจาก BDMS Wellness Clinic”นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคลาสการเล่นโยคะและการทำสมาธิในยามรุ่งอรุณ คลาสเรียนทำอาหารสุขภาพโดยเชฟมืออาชีพจากโรงแรมศรีพันวา คลาสการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์การผ่อนคลายอีกระดับด้วยบริการสปาและทรีทเมนต์ระดับ 6 ดาว และการทำวิตามินบำบัดไปพร้อม ๆ กับรับชมวิวทะเลในยามบ่ายท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสงบเป็นต้นด้าน นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายต่าง ๆ เช่นการทำสปา และฟิตเนส ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ เรายังได้รับรางวัล จากสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ “โรงแรมที่วิวสวยที่สุดในโลก” จาก Beach Tomato – The Best Beach Property Awards ประเทศอังกฤษ หรือ “หนึ่งในสามของบีชบาร์ที่ดีที่สุดในโลก” จาก CNN Go ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย ตอกย้ำถึงคุณภาพด้านการบริการ และความมุ่งมั่น ที่เราต้องการมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศในการพักผ่อน การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ได้มาพักผ่อนที่โรงแรมของเราอย่างเต็มที่” กล่าวเพิ่มเติม