เปิดตัว “Green Hotel Plus Phuket Sandbox” ดันโรงแรมภูเก็ต 600 แห่ง เข้าสู่โรงแรมสีเขียวในปีหน้า เตรียมพร้อมจัดประชุมท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (13 มี.ค) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ตรวจประเมินภายใต้โครงกา Green Hotel Plus Phuket Sandbox” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จ.ภูเก็ตดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่าย โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความดำเนินโครงการ Green Hotel Plus Phuket Sandboxเมื่อวันพี่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา เพื่ออกระดับการจัดการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับมาตรฐาน Green Hotel Plus ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่าเกณฑ์ จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ปี 2026 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2569ด้าน ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2567 ได้สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวน 1.67 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วยังคงเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 3.16 ล้านต้น คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของประเทศ และความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและยั่งยืนนอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2569 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป