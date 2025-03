“เกาะละวะใหญ่” คว้ารางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ชายหาดสวย น้ำทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา

พังงา -

วันนี้ พามาทำความรู้จักกับเกาะละวะใหญ่ หรือเกาะละวะ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ที่คว้ารางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากลมาครอง โดยเกาะละวะใหญ่ เป็นเกาะเล็กๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.1 (เกาะละวะใหญ่) อยู่ในพื้นที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้น อยู่ในร่องน้ำรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต นั่งเรือจากแผ่นดินใหญ่ไปแค่ 15 นาทีเท่านั้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งที่เดินทางมาด้วยเรือทัวร์ท่องเที่ยว และเรือยอชต์เช่าเหมาลำ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาแวะพักผ่อนนอนอาบแดด และเล่นน้ำทะเลหน้าชายหาด ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นและแหล่งหญ้าทะเลที่ยังสมบูรณ์ท่ามกลางน้ำทะเลสีใส หาดทรายสวย และเงียบสงบ และสะอาด สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และเกาะภูเก็ต บนเกาะมีบ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์และห้องน้ำไว้บริการ นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าบนเกาะ ดูค้างคาวแม่ไก่ฝูงใหญ่ที่มาหากินและนอนพักอยู่ตามต้นไม้บนเกาะนายภพ ทูนส่าง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.1 (เกาะละวะใหญ่) กล่าวว่า เกาะละวะใหญ่ เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ เป็นจุดที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้จุดเดียวในอ่าวพังงา ทางอุทยานได้บริหารจัดการให้เป็นจุดท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ ทั้งการเดินเล่นชายหาด เก็บขยะทะเล เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและหญ้าทะเลรวมถึงการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูพันธุ์ไม้ต่างๆ และค้างคาวแม่ไก่บนเกาะ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับทะเลสวย หาดทรายขาว สะอาด สงบ และปลอดภัยที่เกาะละวะใหญ่ได้ทุกวัน โดยมีเรือชาวบ้านคอยบริการรับส่งตลอดเวลา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โทรศัพท์ 0-7648-1188ด้านนายปภาวิน หยังหลัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีว่า เกาะละวะใหญ่ ได้รับมอบป้ายรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operationซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ นับตั้งแต่การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับชายหาดเพื่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวแนวชายหาดและกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน