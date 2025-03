พิพัฒน์เร่งเครื่อง 'หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ' ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระตามนโยบายที่ให้ไว้ เพื่อเฟ้นหาต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคน โดยตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพในแต่ละตำบลทั่วประเทศอย่างครบวงจร ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนเงินทุน และการตลาด ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพอิสระที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบแล้ว 401 กลุ่มเช่น กลุ่มดอกไม้จันทน์และพวงหรีดย่านซื่อ จ.อ่างทอง กลุ่มเกษตรแปรรูปข้าวมาลี จ.พัทลุง กลุ่มนวดสปาสมุนไพร จ.นครพนม กลุ่มหมูแดดเดียววิสาหกิจชุมชนเกาะตาล จ.กำแพงเพชร และได้นำเข้าสู่การฝึกอบรมพัฒนาแบบครบวงจร 77 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนากลุ่มที่เหลืออีก 324 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.68 จากนั้นคณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบ เก็บข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มอาชีพอิสระเพราะโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานคิดค้นและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้กลุ่มอาชีพอิสระที่สนใจได้พัฒนาตนเอง เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ค. 68 กระจายไปทั่วประเทศ เช่น จ.น่าน กาญจนบุรี ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ประกอบด้วยหลักสูตร Social Commerce For Business หลักสูตรการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดบนสื่อออนไลน์แบบมือโปร และหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ETDA Digital Citizen Plus (EDC Plus) ซึ่งมีทั้งการอบรมแบบ On-site และแบบ Online ให้เลือกจำนวน 100 คน และสูงสุดไม่เกิน 500 คนต่อพื้นที่อบรม โดยติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังสั่งการให้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพอิสระเหล่านี้ไปขอการรับรองขึ้นทะเบียนมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งให้ออกแบบโลโก้และติดตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานบนสินค้าด้วย"โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและงบประมาณทั้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานตลอดจนงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และอีกหลายส่วน ส่วนกลุ่มอาชีพอิสระที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าของตนเองกระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ 5,000,000 บาท โดยกลุ่มอาชีพอิสระสามารถยื่นขอกู้เงินได้จนถึง 31 มี.ค.นี้ วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000 - 300,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี หรือ 24 เดือน ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ" นายภูมิพัฒน์ กล่าว