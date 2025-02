ม.ทักษิณ จับมือ Kagoshima University เปิดหลักสูตร Double Degree 2 ปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์สมัยใหม่ ไทย-ญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตรสองปริญญาโทข้ามสถาบัน (Double Degree Program) ร่วมกับ Master’s Degree in Agronomy or Fisheries Science, Graduate School of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kagoshima University (KU), Japan เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรกรรมสู่ยุคดิจิทัลและยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ Kagoshima University ในปี 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาเกษตรศาสตร์สมัยใหม่ กล่าวว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับ 2 ปริญญา โดยปริญญาที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบปริญญาโทสาขา “เกษตรศาสตร์สมัยใหม่” (Modern Agriculture) และปริญญาที่สองได้รับจาก Kagoshima University (KU) มอบปริญญาโทสาขา “Agronomy” หรือ “Fishery Science” ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการเกษตรให้แข่งขันในตลาดโลก โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมรองรับงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร ระบบการผลิตอัตโนมัติ การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน“จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตรนี้คือ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แบบไร้พรมแดน ผ่านการเรียนการสอน การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ Graduate School of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kagoshima University, Japan ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญาโทข้ามสถาบัน (Double Degree Program) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม กล่าวทั้งนี้หลักสูตร “เกษตรศาสตร์สมัยใหม่” ยังเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรโลก การบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)