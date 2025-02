กกท.จับมือ ภูเก็ต จัดมหกรรมกีฬาและดนตรี “Air Sea Land Phuket 2025” ที่หาดป่าตอง คาดคนเข้าร่วมกว่าหมื่นคน สร้างรายได้ 120 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (27 ก.พ.68) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา พร้อมด้วย นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต. สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายอาวุธ หนูเชต รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายธรรรมวรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว “เทศกาลกีฬาและการท่องเที่ยวปรายรายระจำปีในรายการ Air Sea Land Phuket 2025 Sports and Music Fest โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ไซม่อน คาบาเร่ต์ ป้าตอง จ. ภูเก็ตนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าสนับสนุนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports เพื่อเป้าหมายในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬารวมกว่า 3 ล้านล้าน ในปี 2025 โดยใช้กลไกของกิจกรรมกีฬา ซึ่งฝ่ายกีฬาภูมิภาค ที่รับผิดชอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยว ในระดับภูมิภาค ได้บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเทศกาลกิจกรรมกีฬาและความบันเทิงแบบครบวงจรเข้ามาจัดในพื้นที่นอกจากการแข่งชันกีฬาแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้จัด Sports Entertainment อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความหลากหลายเและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งในจังหวัดภูเก็ตและหาดป่าตองให้มากขึ้น ด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Toys,UrboyTJ และ DJ ชื่อดังอย่าง 22 Bullets,Roxy June,Tong Apollo รวมถึงร้านค้าสตรีท อาหาร เครื่องดื่ม และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในงานมากมายตลอดการจัดงานด้านนายสมาวิษฏ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดอีเว้นท์การแข่งขันกีฬาทั้งในเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปีนี้กับการจัดการแข่งขัน Air Sea Land 2025จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูงในการเป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเฉพาะหาดป่าตอง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อย่าง Sports Tourism นี้จะทำให้เพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับผู้ประกอบการในอุตสาทกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ