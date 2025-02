หลายหน่วยงานร่วมผลักดัน “สงขลา” สู่สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านอาหาร ในปี 68

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ International Conference on the BCG (Bio-Circular-Green) Economy in UCCN : และกิจกรรม From Farm to Table ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเดินหน้าผลักดัน “สงขลา” สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านอาหาร (Gastronomy) ในปี 2568กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกทั้งในและต่างประเทศด้านวิทยาการอาหาร ได้แก่ เมืองซานโทนิโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองอูซุกิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองกูชิง ประเทศมาเลเซีย เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมืองภูเก็ต เพชรบุรีประเทศไทย และเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ได้แก่ เมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย และเมืองสุพรรณบุรี ประเทศไทยการจัดกิจกรรมเวทีนานาชาติขับเคลื่อนสงขลาสู่การรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารและด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของจังหวัดสงขลา และส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs) ของจังหวัดสงขลากิจกรรมสำคัญของการประชุมนานาชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ International Conference on the BCG (Bio-Circular-Green) Economy in UCCN ในวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกิจกรรมวิชาการทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “The BCG Model and the Creative City of Gastronomy” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติการเสวนา หัวข้อ “Our City’s Policies and the BCG Model” โดย วิทยากรตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารและด้านดนตรีจากประเทศไทยและต่างประเทศ การบรรยายหัวข้อ “From Waste to Wealth” โดย นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ รองผู้จัดการ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ ดร.นัทท์ นันทพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Food Waste Management” โดย เชฟเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารขององค์การยูเนสโกและเมืองสงขลากิจกรรม From Farm to Table ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Songkhla: Towards a Creative City of Gastronomy Initiative” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การบรรยายหัวข้อ “The Kitchen of the Future” โดย คุณจักรชัย โฉมทองดี ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กร Tilt Collective และการเสวนา หัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารกับดนตรี” โดย Ms.Colleen Swain เมืองซานโทนิโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านอาหาร) ตัวแทนเมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย และเมืองสุพรรณบุรี ประเทศไทย (ด้านดนตรี)นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานมะม่วงเบา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และกลุ่มเพาะเลี้ยงปลากะพง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และสาธิตกระบวนการ “SHINKEI-JIME and IKI-JIME” โดยเชฟจากเมืองอูซุกิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs) ทั้งมะม่วงเบา และปลากะพงสามน้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารนานาชาติจากเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารขององค์การยูเนสโก วิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นกิจกรรมสำคัญของเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ