“ทีเส็บ” เปิดตัว The Southern MICE District Phuket Series นำร่องที่ภูเก็ต ยกระดับไมซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์ 3S

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ (25 ก.พ.68) ที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธารา อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวโครงการ The Southern MICE District: Phuket Series นำร่องจังหวัดภูเก็ตต้นแบบการพัฒนาย่านเศรษฐกิจไมซ์ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ไมซ์ ภายใต้กลยุทธ์ 3S – Spend more, Stay longer, See you again เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์ให้ใช้จ่ายมากขึ้น พำนักนานขึ้น และกลับมาเยือนอีกครั้ง โดยมี นายโสภณ สุวรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมโครงการ The Southern MICE District: Phuket Series ต้นแบบย่านเศรษฐกิจไมซ์ระดับภูมิภาค กำหนดเป็น 4 ย่านไมซ์สร้างสรรค์ ได้แก่ The Old Town, The North Wind, The Lagoon และ The South Shore ซึ่งนำเสนอเสน่ห์ของภูเก็ตผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน อาหาร ที่พัก และธรรมชาติ นอกจากนี้ ทีเส็บยังเตรียมแผนขยายโครงการนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ เช่น สงขลา สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ระดับสากลโดย MICE Industry หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE - Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา ทีเส็บได้ดำเนินโครงการ MICE City ในจังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา เป็นการช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดไมซ์ระดับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น“โครงการ The Southern MICE District: Phuket Series จะทำให้จังหวัดภูเก็ตกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาย่านไมซ์ระดับภูมิภาค ที่ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทย แต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู่มาตรฐานโลก และยังช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2568 นี้ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 34 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศ 200,000 ล้านบาท” นายพัฒนชัย กล่าวทิ้งท้าย