“อรสิริน” ผู้นำอสังหาฯ เชียงใหม่ ประกาศออกนอกพื้นที่ครั้งแรก ปักหมุดที่ภูเก็ต ผุดคอนโดฯ “อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต” มูลค่ากว่าพันล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2568 ณ เซลแกลลอรี่ โครงการ อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ถึงการเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ แนวสูง และอาคารพาณิชย์ บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ THE ESCAPE , HABITAT , BELIVE , ORNSIRIN , ORNSIRIN VILLE , URBAN MYX , THE ASTRA , ARISE และ THE NEXT ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวไทย และต่างชาติมากว่า 18 ปีปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขาย ณ ปี 2568 รวม 26 โครงการ มูลค่ารวม 22,334 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 14 โครงการ มูลค่ารวม 11,268 ล้านบาท แนวสูง 12 โครงการ มูลค่ารวม 11,066 ล้านบาท โดยมีจำนวนยูนิตคงเหลือเพื่อขายมูลค่ารวม 11,936.05 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบมูลค่า 7,397.59 ล้านบาท และโครงการแนวสูงมูลค่า 4,538.46 ล้านบาทโครงการ "ARISE Vibe Phuket" (อะไรซ์ ไวบ์ ภูเก็ต) ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Rise Your Own Vibe อยู่สบายได้เป็นตัวเอง ที่โดดเด่นด้วยการใส่ใจในรายละเอียดของการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อยู่อาศัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เพื่อการพักผ่อนและทำกิจกรรมสำหรับครอบครัว ประกอบด้วย คลับเฮาส์ขนาด 1,600 ตร.ม. จำนวน 3 ชั้น ห้องโยคะ ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก คิดเป็น 43% ของพื้นที่โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโคงการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง เป็นชาวต่างชาติประมาณ 70% และคนไทยอีก 30% ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดขายอย่างไม่เป็นทางการไประยะหนึ่ง ได้รับการตอบรับดีมากๆ มียอดขายไปแล้วกว่า 100 ยูนิต และตามแผนที่วางไว้คาดว่ายอดขายน่าที่จะถึงครึ่งหนึ่งของยูนิตทั้งหมดในอีก 2-3 เดือนนี้อย่างแน่นอน และเราก็พร้อมที่จะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนปลายเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้