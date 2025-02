(ชมคลิป) TSU Go Green ครั้งที่ 2 ม.ทักษิณ สานพลังนิสิตรักษ์โลก สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับนานาชาติประกวดแฟชั่นจากขยะรีไซเคิล

ที่หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการ TSU GO GREEN ครั้งที่ 2 วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายก้าวที่กล้า 10 คานงัดใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และขับเคลื่อนหมุดหมายนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับระดับนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็น The University of Glocalization โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลากิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งจากภายในและภายนอก มีการประกวดแฟชั่นรักษ์โลก ซึ่งมีนิสิตจากคณะต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 42 ชุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลก มีผลงานนิสิตในแต่ละคณะ ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รักษ์โลกเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 52 ชิ้นงาน ซึ่งแต่ละทีมมีการทำชุดจากขยะรีไซเคิลแบบไม่มีใครยอมใคร สร้างสีสันภายในงานเป็นอย่างมาก และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลก