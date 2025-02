มูลนิธิพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ ( 20 ก.พ.68) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Andaman Sustainable Tourism Forum 2025 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand Tourism Green Plan” โดย น.ส.วรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพิธีการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปักหมุดการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน” โดยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบรรยายสรุปเรื่อง Green Fin โดยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล การบรรยายสรุปเรื่อง Phuket Robotic for Sustainability Sandbox โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง“ความสำคัญของการท่องเที่ยวยั่งยืนในบริบทการท่องเที่ยวโลก” โดย นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และปิดท้ายการบรรยายพิเศษเรื่อง “Blue Economy โอกาสของอันดามัน” โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม Green Hotel Plus ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ด้านการตลาด ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมในระดับประเทศ และในระดับโลกและวัตถุประสงค์ในลงการลงนามฉบับ Phuket Robotic for Sustainability Sandbox เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่การการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต