พาตามรอย “ลิซ่า” ไปรู้จัก 4 โรงแรมสุดหรูที่ “สมุย-ภูเก็ต” ในซีรีส์ดัง The White Lotus

สำหรับ The White Lotus ที่ออกอากาศทางช่อง HBO และสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่าน HBO Max เป็นซีรีส์แนวดรามา-ตลกร้าย เล่าเรื่องราวจิกกัดสังคม เสียดสีความฟุ่มเฟือย และ ด้านมืดของคนรวยที่เบื้องหน้านั้นเหมือนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ โดยมีฉากหลังเป็นการต่อสู้ดิ้นรนของพนักงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่หรูหราของรีสอร์ต นามว่า The White Lotusสองซีซันที่ผ่านมา ผู้สร้างเลือกเกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา กับเกาะซิซิลี อิตาลี ในการถ่ายทำ ซึ่งนอกจากผลตอบรับของซีรีส์เป็นไปในทางบวกกวาดรางวัลมามากมาย ในแง่ของการท่องเที่ยวก็ช่วยทำให้ยอดจองโรงแรมพุ่งสูงขึ้นทันทีสำหรับซีซัน 3 ทีมงานเลือกภาคใต้ของไทย ได้แก่ “เกาะสมุย และภูเก็ต” เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำ โดยเลือกใช้โรงแรมในเครือของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) จำนวน 4 แห่งได้แก่ โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย อนันตรา ลวานา เกาะสมุย รีสอร์ท อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า และอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ตสำหรับ "โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ต เกาะสมุย” ถือเป็นสถานที่หลักของการถ่ายทำ เพราะในสองซีซันแรกก็เลือกใช้บริการโรงแรมในเครือนี้ โดยโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ต เกาะสมุย ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บนเนินเขาแบบภูมิประเทศเขตร้อน เขียวชอุ่มไปด้วยแมกไม้ พร้อมทิวทัศน์ของอ่าวไทยที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาส่วน “อนันตรา บ่อผุด” ถ่ายทำบริเวณล็อบบี้สไตล์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ป้อมยาม ทางเข้ารีสอร์ตที่ร่มรื่น ลานจอดรถพนักงาน และ ร้านขายเครื่องประดับของรีสอร์ต รวมถึงสระบัว และสวนขนาดใหญ่ภายในสปา ที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Bill Bensley โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมทางภาคใต้ของไทยด้าน “อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ต” ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวที่เงียบสงบในเฉวง ผสมผสานความหรูหราทันสมัยเข้ากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานของเกาะสมุยได้อย่างลงตัว โดย Singing Bird Lounge ซึ่งเป็นบาร์สไตล์บ้านต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 120 ปี ของรีสอร์ต เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากบาร์หลักในซีซันที่ 3 โดยเลานจ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันประชันเสียงนกอันโด่งดังของเกาะนอกจากนี้ บนเกาะสมุยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดังอีกหลายจุดในการถ่ายทำ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หาดเชิงมน แอม สมุย รีสอร์ต ตลิ่งงาม วัดภูเขาทอง โรงแรมเคป ฟาน บีชคลับ Pi Samui ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดุสิต เทวา รวมทั้งหาดริ้น เกาะพะงัน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องฟูลมูนปาร์ตี้ส่วนที่ภูเก็ตถ่ายทำที่ “อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ โดยเป็นฉาก The Wellness Sanctuary สปา และห้องพักของตัวละครหลักชื่อ Belinda ซึ่งเป็นผู้จัดการสปาในซีซันแรก โดย อนันตรา ไม้ขาว ตั้งอยู่ริมชายหาดไม้ขาวที่เงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต มีความเป็นส่วนตัวและหรูหรา เป็นฉากเปิดเรื่องให้ The White Lotus ซีซั่นล่าสุดสำหรับสถานที่ถ่ายทำจุดอื่นในภูเก็ต ประกอบไปด้วย เกาะละวะใหญ่ หาดยะนุ้ย สนามมวยบางลา บ็อกซิ่ง คาเฟ่ เดล มาร์ และ Phuket Yacht Haven Marinaทางด้าน Minor Hotels เปิดเผยว่าการเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของซีรีส์ดังช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ให้โรงแรมในเครือ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชม HBO ทั่วโลก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ซึ่งกระแส “White Lotus Effect” ที่เกิดขึ้นจากซีซันก่อนหน้า ช่วยดันให้เกาะเมาวี (ฮาวาย) และเกาะซิซิลี (อิตาลี) กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม และครั้งนี้ The White Lotus กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นกันโดย Minor Hotels เผยว่า หลังจากโรงแรมทั้ง 4 แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ราคาห้องพักของโรงแรมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 40% นับว่าเป็นกระแสตอบรับจากซีรีส์ที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่ากระแสดังกล่าวจะช่วยเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสุดหรูแห่งใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวโดยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากโรงแรมหรูที่ปรากฏในเรื่องแล้ว ซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ยังนำเสนอซอฟต์เพาเวอร์ของไทยแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในปีนี้คึกคักยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury Travel