กระแส ซีรีส์ The White Lotus แรง คนแห่จองโรงแรมตามรอย ดันราคาห้องพักพุ่ง 40%

ตามที่ได้มีการเปิดตัว ซีรีส์ The White Lotus ที่มี "ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล" ซุปเปอร์สตาร์ชาวไทย ที่รู้จักกันในชื่อ ลิซ่า แห่งวง BLACKPINK ร่วมแสดงด้วย โดยมาถ่ายทำกันที่โรงแรมในเครือ Minor ในภูเก็ต เกาะสมุย ได้แก่ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ และ โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย ซึ่งมีการถ่ายทำหลายฉากห้วยกัน จนเป็นกระแสให้คนที่ดูซีรีส์ The White Lotus อยากจะตามรอยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กันจำนวนมากและครั้งนี้ The White Lotus กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นกัน โดย Minor Hotels เผยว่า หลังจากโรงแรมทั้ง 4 แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ราคาห้องพักของโรงแรมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 40% นับว่าเป็นกระแสตอบรับจากซีรีส์ ที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่า กระแสดังกล่าว จะช่วยเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสุดหรูแห่งใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาว อีกด้วย