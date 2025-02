PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 “ม.อ. เลิฟเวอร์” เทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ที่อบอวลไปด้วยความรัก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร เปิดงาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “ม.อ. เลิฟเวอร์” เทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ที่อบอวลไปด้วยความรัก ในรูปแบบ Low Carbon Event โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568งาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 “ม.อ. เลิฟเวอร์” จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม PSU Bazaar ซึ่งเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง 5 วิทยาเขตภายในงานมีการแสดงจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา นักศึกษาชมรมศิลปการเต้นรำ ชมรมดนตรีสากล (MSC) วง EMC คณะวิศวกรรมศาสตร์ วง MMSC คณะวิทยาการจัดการ วง LMC คณะนิติศาสตร์ การแสดง Hip Hop Dance โดย South cool การแสดง B-Boy โดย De onlypeace การแสดง Cover dance โดย นักเรียนจาก Major Scale Art & Music การแสดงร้องเพลงและเต้นจากนักเรียนในเครือโรงเรียนดนตรียามาฮ่า การแสดงดนตรีวง สตริงคอมโบ จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และ Concert จากวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นให้ได้ร่วมสนุก อาทิ บ้านลม ยิงปืนตุ๊กตา เกมบิงโก กิจกรรมระบายสี และย้อนวันวานด้วยหนังกลางแปลง และกิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัลมากมายผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า งาน PSU Bazaar on Ground สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ หรือ University as a Marketplace และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 80,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และยังได้รับรางวัล Best initiative 2023: Creative Public Space Transformation โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โดดเด่น ด้านการฟื้นสร้างพื้นที่สาธารณะสู่พื้นที่สร้างสรรค์ ในกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023งาน PSU Bazaar on Ground จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2564 ในชื่องาน PSU Bazaar Learning Market Place ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีการจำหน่ายอาหาร และกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง สำหรับครั้งที่ 2 จัดในเดือนมิถุนายน 2566 ณ ลานต้นไม้ใหญ่ตรงข้ามคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ซึ่งในครั้งนั้นมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 วัน จำนวน 400,000 บาท ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สร้างการกระจายรายได้จากการจัดงาน 2 วัน จำนวน 800,000 บาท และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 ณ ลานต้นไม้ใหญ่ ข้างลานจอดรถต้นปีบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจัดงานทั้งหมด 3 วัน สร้างกระแสการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจทะลุ 1,000,000 บาท