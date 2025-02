กระบี่จัดงาน “ฤดูหนัง ฤดูรัก” ครั้งแรก หวังดันสู่เมืองแห่งภาพยนตร์ระดับโลก นักท่องเที่ยวแห่ชมคึกคัก

กระบี่ -

นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลหนังกลางแปลง “ฤดูหนัง ฤดูรัก” ครั้งที่ 1" Love on Screen Film Festival”ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดกระบี่ (YEC Krabi) ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล นายกเหลากาชาดจังหวัดกระบี่ น.ส.โสรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายศุภชัย รอดทอง นายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ น.ส.กัสมาพร ลิ้มปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรม จังหวัดกระบี่ น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรม จังหวัดกระบี่กิจกรรมภายในงานมีการฉายหนังกลางแปลง การเสวนาของผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) นายธิติ ศรีนวล (คุณต้องเต) ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อ เป็นต้น การออกร้านจำหน่ายอาหารจากโรงแรม ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ร้านกาแฟ ร้านค้าของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farner การแสดงดนตรี กิจกรรม Workshop และงาน Craft โดยเป็นการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Event) คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด Kabi Go Green เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของความรักกับศิลปะภาพยนตร์สำหรับตารางฉายหนังในเทศกาลหนังกลางแปลง "ฤดูหนัง ฤดูรัก Love on Screen Film Festival" 2 วัน 4 เรื่อง พบกับความรักหลากรส หลายรูปแบบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 รับชมภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone "ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน" และ เรื่อง About Time "รักที่กาลเวลาไม่อาจพราก" และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 รับชมภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill "เมื่อซุปตาร์หลงรักหนุ่มร้านหนังสือ" และเรื่องสัปเหร่อ "ความรักที่แม้ความตายก็พรากไม่ได้" โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ท่ามกลางนักท่องเที่ยว และประชาชนแห่ร่วมชมคึกคักผวจ.กระบี่ กล่าวว่า เทศกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความรัก ผ่านศิลปะภาพยนตร์ แต่ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดกระบี่ ในฐานะเมืองที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และความพร้อมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังที่ทราบกันดี จังหวัดกระบี่เป็นโลเกชันสำคัญของภาพยนตร์ระดับโลกหลายเรื่อง ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาให้กระบี่ก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็น "เมืองแห่งภาพยนตร์" ภายใต้เครือข่าย UNESCO Creative Cities Networkเทศกาล "ฤดูหนัง ฤดูรัก" จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้สู่ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ศิลปินท้องถิ่น และกลุ่มชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ เทศกาลนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด "Krabi Go Green" ส่งเสริมการลดขยะและสร้างจิตสำนึกเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างสรรค์