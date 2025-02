ม.อ. จับมือ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความท้าทายระดับโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Aiming for Social Impact Together: University Top Management Summit 2025” ภายใต้หัวข้อ "Disrupting Boundaries: Universities Leading the Charge for Social Innovation and Global Sustainability" ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรม Novotel Phuket City Phokeethra และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ Kansai University, Osaka Metropolitan University, และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น Fundación Universitaria San Pablo CEU ประเทศสเปน Ohio State University และ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย และ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED) เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Aiming for Social Impact Together: University Top Management Summit 2025” ครั้งนี้จะมุ่งเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมและความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่เท่าเทียม และโรคระบาด เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับบทบาทของตนเองให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ Resilience and Adaptability in University Leadership โดย Prof. Dr. Harvey Charles, หัวข้อ Interdisciplinary Collaboration for Global Challenges โดย Prof. Dr. Ibrahim Kaya Sahin และ หัวข้อ Digital Transformation and the Future of learning โดย Prof. Dr. Ryosuke Oniwa, Prof.Dr. Keiko Ikeda, และ Prof. Dr. Masahiro Inoueนอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและประชุมระดมสมองในหัวข้อ Breaking Academic Silos: Encouraging Students to be Global Problem Solvers โดย Prof. Dr. Alfonso Luis Díaz Segura และหัวข้อ Redefining the Role of Higher Education in Achieving the SDGs โดย Ms. Rita Koryan