เตรียมจัดใหญ่! งานตรุษจีนภูเก็ต เนรมิตอุโมงค์โคมไฟมังกร สร้างจุดขาย ดึงคนเที่ยวเมืองเก่า ททท.เผยตรุษจีนนี้ภูเก็ตเงินสะพัด 5.5 พันล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัด “งานตรุษจีนภูเก็ต” (เดือนสามบ้านเรา) เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดงาน “Phuket Festival 2025” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยกิจกรรมเด่นภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนพาเหรด “Phuket Festival 2025” การแสดงขบวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ต ร่วมสร้างสีสันโดยผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน กิจกรรม “ค้นหาเสน่ห์เมืองเก่า” ลุ้นรับของรางวัลผ่านชาเลนจ์จุดเช็กอินในย่านเมืองเก่า การแสดง Projector Mapping สัมผัสเรื่องราวภูเก็ตผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เขียนคำมงคล เพนต์ปูนปาสเตอร์ “น้องย่าหยา” เพนต์ถุงผ้า Glow in the Darkและการแสดงบนเวที สนุกกับการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงสร้างสรรค์ที่เวทีหลัก (Main Stage) และเวทีย่อย 5 แห่ง กระจายทั่วพื้นที่ ร้านค้าและอาหารมากกว่า 460 ร้าน และอาหารจากเมืองแห่งการกินดี “Phuket City of Gastronomy”นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทางเทศบาลได้ขยายกิจกรรมต่างๆ ไปยังถนนหลายสายในย่านเมืองเก่า เพื่อกระจายการจัดงานและกระจายรายได้ไปสู่ถนนทุกสายในย่านเมืองเก่าภูเก็ตขณะที่ นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรทที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าและตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วงการจัดงาน ซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โรงแรมต่างๆ ราคาไม่ได้แตกต่างจากโรงแรมแถวชายหาด จากที่ก่อนหน้าที่ราคาไม่ได้สูงมาก จากที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างไรก็ตาม สำหรับการท่องเที่ยวของภูเก็ตนั้น ในปี 2566 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวได้ประกาศออกมาแล้วว่า ภูเก็ตสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง 497,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดที่รายได้ภูเก็ตอยู่ที่ 4.4 ล้านบาท