บริษัทเอกชนจับมือมหาลัย 2 ประเทศ ลงนาม MOU วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2568 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัทคานนามา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ประเทศไทย) และ Tunku Abdul Rahman University of Management & Technology (ประเทศมาเลเซีย) ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมชาย สุดสวาท รองผู้กำกับ สภ.ทุ่งตำเสา ภญ.อัจฉรียา ฟองศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดี ม.ทักษิณสงขลา Prof Dato Indera Ir Dr Lee Sze Wei อธิการบดี มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology ดาโต๊ะ วินเซนต์ ฮาว บริษัทคานนามา อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และคุณทรงเมท สังข์น้อย ผ.อ. กลุ่มวิจัยกัญชากัญชงและกระท่อม คุณนฤมล ขวัญแก้ว กรรมการบริหารบริษัทคานามาอินเตอร์เนชั่นแนลโดยในการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยได้ทำการร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการจับมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัย TAR (ประเทศมาเลเซีย) และบริษัทเอกชนชั้นนำด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ อย่าง Cannama International นับเป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนในด้านนี้ Cannama International ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาในการร่วมมือครั้งนี้ Cannama International ให้การสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและกระบวนการเฉพาะด้านในการเพาะปลูกและสกัดสารต่างๆ เพื่อผลักดันการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้า และสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสาขาการรักษา โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้ 1.พัฒนานวัตกรรมการรักษาอย่างล้ำสมัย ประยุกต์ใช้งานเพื่อบรรเทาอาการมะเร็ง ความผิดปกติทางระบบประสาท และจัดการกับความเจ็บปวดเรื้อรัง 2.ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม สนับสนุนการกำหนดมาตราฐานการผลิตและการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ และ 3.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสถาบันและอุตสาหกรรมเพื่อให้มีทักษะอย่างเพียงพอและปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้Dato Vincent How จาก Cannama International Co Ltd, ได้กล่าวไว้ว่า ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้เป็นการเปิดประตูสู่การศึกษา วิจัย ค้นคว้าศักยภาพของกัญชาทางการแพทย์และเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต พลิกโฉมระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทย การร่วมมือครั้งสำคัญนี้สร้างเคลื่อนไหวครั้งสำคัญต่ออุตสาหกรรมกัญชง กัญชาทางการแพทย์ และเศรษฐกิจของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ยกระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ขยายทางเลือกในการรักษา เพิ่มแนวทางการรักษาโดยใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งและโรคลมชัก ในฐานะการแพทย์ทางเลือกหรือสมุนไพรบำบัด ลดต้นทุนรักษา สร้างผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เพิ่มทรัพยากรทางการแพทย์ จัดหาแนวทางการรักษาที่ล้ำสมัยให้แก่สถาบันสาธารณสุขของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความยั่งยืนในระยะยาว สร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ปรับใช้เทคนิคการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขยายตลาดส่งออก พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับประเทศไทยในแผนที่เศรษฐกิจโลก พัฒนาศูนย์วิจัยวางฐานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษากัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคผ่านการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศสร้างแรงจูงใจในการลงทุนระดับนานาชาติและดึงดูดเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดไทยรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของกัญชาทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น และยังเปิดประตูให้กับการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นก้าวสำคัญในงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนและแขกจากทั้งสามฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้