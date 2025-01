ม.อ. สานต่อความสำเร็จ! เดินหน้าจัด PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 ‘ม.อ. เลิฟเวอร์’ 14-16 ก.พ. นี้ หนุน Low Carbon Event พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าจัดงาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “ม.อ. เลิฟเวอร์” เทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ที่อบอวลไปด้วยความรัก ในรูปแบบ Low Carbon Event ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สานต่อความสำเร็จ 4 ครั้งที่ผ่านมา สร้างเงินสะพัดทะลุ 1 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม PSU Bazaar ต่อเนื่องผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. เปิดเผยว่า ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม PSU Bazaar ขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีรายได้ในช่วงวิกฤตกาลจากการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ โดยมีสินค้าบริการหลากหลายประเภท เช่น อาหาร เสื้อผ้า ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และการบริการ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายลง จึงมีแนวคิดจะจัดในรูปแบบของตลาดนัดขนาดเล็ก หรือ PSU Bazaar on Ground ขึ้น โดยครั้งแรกจัดในเดือนมีนาคม 2564 ในชื่องาน PSU Bazaar Learning Market Place ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีการจำหน่ายอาหาร และกิจกรรมการให้ความรู้และความบันเทิง สำหรับครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ที่ลานต้นไม้ใหญ่ตรงกันข้ามคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ซึ่งในครั้งนั้นมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 วัน จำนวน 400,000 บาท ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลานเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สร้างการกระจายรายได้จากการจัดงาน 2 วัน จำนวน 800,000 บาท และครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2567 ที่ลานต้นไม้ใหญ่ ข้างลานจอดรถต้นปีบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจัดงานทั้งหมด 3 วัน สร้างกระแสการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจทะลุ 1,000,000 บาทสำหรับครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “ม.อ. เลิฟเวอร์” เทศกาลอาหาร ดนตรี และศิลปะ ที่อบอวลไปด้วยความรัก ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตหาดใหญ่ เพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม PSU Bazaar ซึ่งเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง 5 วิทยาเขตอีกทั้ง การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Low Carbon Event ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นดำเนินการแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนจะต้องมีการวางแผน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อสอดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประกาศก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในงานมีการจำหน่ายอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่ม PSU Bazaar กว่า 40 ร้านค้า มีการแสดงจากนักศึกษาชมรมดนตรีสากล ชมรมศิลปการเต้นรำ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา การแสดง Hip Hop Dance โดย South cool การแสดง Cover dance โดย นักเรียน Vdance Team และ Major Scale Art & Music การแสดง B-Boy Dance โดย De onlypeace การแสดงดนตรีวง Orchestras จากโรงเรียนพลวิทยา การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติโดยนักศึกษาต่างชาติ และ Concert จากวงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง คณะทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นให้ได้ร่วมสนุก อาทิ บ้านลม ยิงปืนตุ๊กตา เกมบิงโก กิจกรรมระบายสี และย้อนวันวานด้วยหนังกลางแปลง และกิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัลมากมาย“การจัดงาน PSU Bazaar on Ground ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ หรือ University as a Marketplace และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” เติบโตมีสมาชิกกว่า 80,000 คน เป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และยังได้รับรางวัล Best initiative 2023: Creative Public Space Transformation โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โดดเด่น ด้านการฟื้นสร้างพื้นที่สาธารณะสู่พื้นที่สร้างสรรค์ ในกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 อีกด้วย” ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ กล่าวเชิญผู้สนใจร่วมชม ชิม ช้อป งาน PSU Bazaar on Ground ครั้งที่ 5 “ม.อ. เลิฟเวอร์” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตหาดใหญ่