ใหญ่คับฟ้า แก๊งเจ้าของร้านอาหารชาวฝรั่งเศสไล่กระทืบคนงานชาวพม่าจนสลบ ฉุนมาทำงานสาย

จากกรณีมีการแชร์คลิปชายชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน ไล่ทำร้ายชายชาวเอเชียจนสลบคาตีนในโลกโซเชียลจนดังกระฉ่อน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบว่ามีการแจ้งความแต่อย่างใด และในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นชาวพม่า ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยคลิปถูกโพสต์เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) มีการระบุว่าเหตุเกิดในพื้นที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นทนไม่ได้กับพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติทั้ง 2 คน ที่รุมทำร้ายร่างกาย และกระทืบคนที่ไม่มีทางสู้จนสลบคาตีนอย่างไรก็ตาม หลังมีการเผยแพร่คลิปออกไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกสืยสวน จนทราบว่า ชาวต่างชาติที่ก่อเหตุคือ นาย SAID IDJIHADI สัญชาติฝรั่งเศส กับพวก ซึ่งได้ว่าจ้างนาย AYE MIN อายุ 37 ปี สัญชาติพม่ากับพวกอีก 4 คน ให้ปรับปรุงร้านอาหารฝรั่งเศสย่านหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ โดยวันที่เกิดเหตุ นาย AYE MIN และพวกได้มาทำงานช้า เป็นเหตุให้นาย SAID ไม่พอใจ ใช้มือตบที่ศีรษะของนาย AYE ไป 1 ครั้ง หลังจากนั้นนาย AYE กับพวกไปทำงานปรับปรุงชั้น 2 ของอาคารดังกล่าวโดยไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ระหว่างทำงานนาย SAID ซึ่งยังอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัว ได้ตามขึ้นมาด่าทอ นาย AYE ทำให้นาย AYE ไม่พอใจ และจะกลับห้องพักไม่ต้องการทำงานต่อแล้ว นาย SAID พร้อมพวกจึงเข้ามารุมทำร้ายนาย AYE และพวกคนงาน จากนั้นนาย AYE จึงวิ่งหลบหนีแยกย้ายกับคนงานไปคนละทิศคนละทาง แต่นาย SAID กับพวกได้ไล่ติดตาม นาย AYE และ ทำร้ายร่างกายจนล้มลงกับพื้น จากนั้นได้ใช้ของมีคมฟันนาย AYE จนได้รับบาดเจ็บ ก่อนมีพลเมืองช่วยกันนำส่ง รพ.ป่าตอง ซึ่งพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เพื่อนคนงานของนาย AYE ได้รับบาดเจ็บอีก 1 รายต่อมา เวลาประมาณ 19.00 น. วันเดียวกัน ร.ต.อ.สินชัย สุขขี รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง นำกำลังชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง เข้าจับกุมนาย SAID IDJIHADI อายุ 41 ปี และนาย SOFIANE REDOUANE HADJI อายุ 23 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ โดยจับกุมได้ที่หน้าร้านอาหารฝรั่งเศสย่านหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จากนั้นได้ควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ป่าตอง พร้อมนำคลิปวิดีโอให้ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ดู ทำให้ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นบุคคลตามในคลิปภาพ และเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริง จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป