จัดใหญ่! งาน "ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์" ยกชั้นภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดันเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต

นายเดวิด เฮย์ส ซีอีโอ แจนด์ อีเวนต์ (JAND Events) เจ้าของและผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ กล่าวว่า เราได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเป็นอย่างดีในปีนี้ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายและแบรนด์หลักๆ พร้อมเข้าร่วมจัดแสดงเรือใบและเรือยอชต์เครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด 24 ฟุต ไปจนถึงซูเปอร์ยอชต์ขนาดใหญ่ 120 ฟุต ในปีนี้เรายังขยายโซนจัดแสดงสินค้าบนชายฝั่งเพื่อรองรับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยายพื้นการจัดงานอินดอร์ และติดเครื่องปรับอากาศซึ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 100% รวมทั้งยังเตรียมกิจกรรมมากมายสำหรับผู้เข้าชมตลอดการจัดงาน”ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจเรือยอชต์ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับการมาเยือนของซูเปอร์ยอชต์ และเรือสำราญจากต่างประเทศ เป็นส่วนสำคัญของนโยบายภาครัฐเพื่อผลักดัน Luxury Tourism โดยงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมต้อนรับซูเปอร์ยอชต์ พร้อมอสังหาริมทรัพย์และไลฟ์สไตล์หรูในงานเพื่อพร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวแบรนด์เรือและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำจากทั่วประเทศและภูมิภาคจะเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน โดย Simpson Marine จะจัดแสดง Sanlorenzo 90A และเรือยอชต์อีกหลายรุ่น ด้าน Boat Lagoon Yachting จะจัดแสดง Princess Yachts หลายลำ ส่วน Derani Yachts จะนำเสนอ Axopar Boats เพาเวอร์โบ๊ทที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาด นอกจากนี้ยังมีผู้จัดแสดงเรือยอชต์บนน้ำรายอื่น เช่น DCH Marine (ตัวแทนแบรนด์ Sunseeker) The Yacht Sales Co Asiamarine, Asia Yachting Lee Marine Leopard Catamarans MGC Marine Northrop & Johnson Go Boating Fleming Yachts Sunreef Yachts Motor Field (Thailand) Extreme Marine Marine Xplorer และ Flow Yacht Club นอกจากนี้ ยังมี Primus Marine ผู้เข้าร่วมจัดแสดงรายใหม่ที่จะจัดแสดงเรือบนน้ำมากที่สุดถึง 6 ลำ ประกอบด้วย เรือ Aquila 2 ลำ และ Beneteau อีก 4 ลำCessna และ Beechcraft โดย Textron Aviation จะกลับมาเป็นผู้สนับสนุนห้องเลานจ์รับรอง VIP ซึ่งจะจัดบนซูเปอร์ยอชต์ Lady Eileen II เป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดเลานจ์รับรองผู้จัดแสดงสินค้าและกัปตันเรือบนซูเปอร์ยอชต์ Free Bird อีกด้วย