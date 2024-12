คึกคักแน่! สนามบินภูเก็ตช่วงเทศกาลปีใหม่ เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารวันละกว่า 5 หมื่นคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำหรับการเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนั้น ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทภก. ได้จัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยนำนวัตกรรมระบบ Biometric เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในขั้นตอนการผ่านจุดตรวจต่างๆ โดยไม่ต้องแสดง Passport และ Boarding Pass พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ควบคู่กับระบบ REAL-TIME Passenger Tracking System (RTPTS) ในการตรวจจับความหนาแน่นของผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ในการลดความหนาแน่นของผู้โดยสาร รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัย ทภก. กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ร่วมกับหน่วยงานราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย โดยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยการเพิ่มวงรอบชุดตรวจผสมในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสาคู และขนส่งจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการกวดขันวินัยจราจรรถบริการสาธารณะทุกประเภท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตนายมนต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทภก. ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน” โดยเริ่มมอบของที่ระลึก Travel Gift ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.67 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด พร้อมทั้งจัดบริการที่จอดรถฟรี หน้าอาคารสำนักงาน ทภก. ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธ.ค.67 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 1 ม.ค.68นอกจากนั้น ทภก. ได้จัดประดับตกแต่งซุ้มกิจกรรม Merry Christmas and Happy New year 2025 พร้อมจัดการแสดง Wonderful of Christmas ขบวนพาเหรดเพื่อสร้างรอยยิ้ม และเกิดความประทับใจแก่ผู้โดยสาร โดยมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลดังกล่าวภายในอาคารผู้โดยสาร ทภก.