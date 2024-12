จัดใหญ่! อบต.เชิงทะเลเตรียมจัดงาน “กินลม ชมเล แลหาดสุรินทร์” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 24 ธ.ค.2567 ที่ชายหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดงานแถลงข่าว “กินลม ชมเล แลหาดสุรินทร์” BEACH CARNIVAL ภายใต้ธีม “Sea on The Life, Sea on The Light” หรือ “ชีวิตบนท้องทะเล สีสันบนท้องทะเล” โดยมีนายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต พ.ต.ท.สุระชัย สุธรรมแปง สารวัตรอำนวยการ สภ.เชิงทะเล และมีผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนนายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวว่า งานกินลม ชมเล แลหาดสุรินทร์” BEACH CARNIVAL ภายใต้ธีม “Sea on The Life, Sea on The Light” หรือ “ชีวิตบนท้องทะเล สีสันบนท้องทะเล” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างชื่อเสียงให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทะเลโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ดึงดูดให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยว และสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านร้านค้ากว่า 150 ร้าน ที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและอาหาร เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินของตำบลเชิงทะเล