ททท.หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “คาราวาน GO Songkhla by Tuk Tuk” สร้างกระแสการท่องเที่ยวหลังน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

วันนี้ (21 ธ.ค.) ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม “คาราวาน GO Songkhla by Tuk Tuk” เพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานนางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม คาราวาน GO Songkhla by Tuk Tuk ภายใต้โครงการ “สนุกทั้งปี ที่สงขลา” โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งช่วยต่อยอดธุรกิจรถตุ๊กตุ๊กในพื้นที่ให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม นำร่องเกิดกระแสการรับรู้การท่องเที่ยวในวงกว้าง ประชาชนผู้สนใจสามารถจองกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “GO Songkhla” หรือสมาคมตุ๊กตุ๊กได้โดยตรงโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครสงขลา ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ งานเคาท์ดาวน์ ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา พร้อมกิจกรรมชมดาวข้ามปี รวมถึงงานเคาท์ดาวน์ที่ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 แห่งทั่วจังหวัด นอกจากนี้ ในปี 2568 ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ยังได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในระยะยาวโดยในปี 2567 (ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2567) จังหวัดสงขลามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประมาณ 4,900,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย จำนวนประมาณ 2,200,000 คน รองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาวไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตามลำดับ สร้างรายได้รวมกว่า 48,000 ล้านบาท โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ย่านแลนด์มาร์กนางเงือก บริเวณหาดสมิหลา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ เขาคอหงส์ด้านตัวแทนนักท่องเที่ยวจากชมรมธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคใต้-ตอนล่าง ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยี่ยมชมจังหวัดสงขลา โดยแนะนำให้แวะเช็คอินที่แลนด์มาร์กสำคัญอย่าง “ย่าเงือก” บริเวณชายหาดสมิหลา พร้อมสัมผัสกับอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติอร่อย และเลือกซื้อของฝากหลากหลายที่พร้อมสร้างความประทับใจให้กับทุกคน