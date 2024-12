ยิ่งใหญ่! Carnival Xmas Magic 2024 ฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส พลุตระการตา สนุกกับคอนเสิร์ต “ยองแจ-ยุนชอบิน” ดึงคนเที่ยวช่วงสิ้นปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

ภายในกิจกรรม Carnival Xmas Magic 2024 เริ่มเปิดงานด้วยพาเหรดชุด "ริเวอร์คานิวัล" ขบวบที่พาทุกคนที่มาร่วมงานเข้าสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ พร้อมโชว์สุดอลังการที่หาชมที่ไหนไม่ได้ ซึ่งพาเหรดภายในงานจัดเต็มด้วยความสนุก สีสัน แสงไฟ และการเคลื่อนไหวสุดพลิ้วเข้าธีมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีได้อย่างยิ่งใหญ่ ต่อด้วยกิจกรรม Say Hi Greeting In Staduim กับ 2 หนุ่มสุดฮอต “ยองแล-ยุนซอบิน” งานนี้ทำเอาผู้โชคดียิ้มแก้มปริมีความสุข ก่อนจะมาถึงกิจกรรมสุดพิเศษฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสและพลุดอกไม้ไฟสุดตะการตาในการแสดงที่มีชื่อว่า “ Magic Starlight Sparktacular” โดยภายในงานมีกิมมิกพิเศษร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสไปด้วยกันกับ ยองแจ-ยุนซอบิน และมาถึงไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยกับซูเปอร์แฟนคอนเสิร์ตของ ยองแจ ที่ควง ยุนชอบิน มาสร้างความสนุกและเรียกเสียงกรี๊ดตลอดช่วงการแสดง เรียกว่านอกจากจะทำให้แฟนๆ หายคิดถึงแล้วยังมีช่วงเวลาพิเศษกับศิลปินคนโปรดในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปี 2567