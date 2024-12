เปิดตัวคอนโดฯ ใหม่บนทำเลทองหาดบางเทา “The Zero Bangtao” คอนโดฯ รักษ์โลก ปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแห่งแรกในภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

ล่าสุด ได้มีการลงทุนและเปิดตัวโครงการ “The Zero Bangtao” อีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ใจกลางบางเทา The Zero Bangtao ไม่ใช่แค่คอนโดมิเนียมทั่วไป แต่เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ความสะดวกสบาย และศักยภาพการลงทุนอย่างชาญฉลาด โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มองไปข้างหน้าและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความทันสมัย และความคุ้มค่าและยังเป็นโครงการแรกในภูเก็ตที่ปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และยังมอบโอกาสการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนการเดินทางที่สะดวก บริการรถรับส่งไฟฟ้าไปชายหาดบางเทาเพียงไม่กี่นาที และยังเป็นคอนโดฯ ที่เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว ชุมชนเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง พร้อมคลับสำหรับเด็ก รวมถึงอยู่ในทำเลใกล้ร้านอาหารระดับโลก สนามกอล์ฟ ร้านค้าแฟชั่นครบครัน และใกล้โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และศูนย์การค้า เป็นต้น