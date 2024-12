เกาะสมุยกลับมาคึก นักท่องเที่ยวอินเดีย แห่เที่ยว

วันนี้ (1 ธันวาคม 2567 ) ผู้สื่อข่าวรายว่า สถานการณ์การท่องเที่ยว กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หลังสภาพอากาศฝนฟ้าทิ้งช่วง คลื่นในทะเลฝั่งเกาะสมุย อ่อนกำลังลงอีกครั้ง ทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางลงเรือเฟร์รี่ จากฝั่ง อำเภอดอนสัก ปลายทางเกาะสมุย และ เกาะพะงัน โดยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นคนวัยหนุ่มทำงาน หลายร้อยคน เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ เพื่อมาท่องเที่ยวยัง อำเภอเกาะสมุย ทำให้บรรยากาศบนเรือเฟอร์รี่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากการสอบถาม มัคคุเทศก์มัค ที่มากับนักท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลือกเดินทางมายังเกาะสมุย คือ ความหลากหลาย” ของแหล่งท่องเที่ยวอาหารและเครื่องดื่ม และ อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่นโดยรูปแบบการท่องเที่ยวของชาวอินเดียในปัจจุบัน เน้นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อธุรกิจและการเดินทางมาเพื่อฉลองการแต่งงาน ประกอบกับนโยบายฟรีวีซ่า ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ จึงทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางได้สะดวกขึ้นขณะที่ สภาพอากาศเป็นใจในวันนี้ ไร้ฝนตก ท้องฟ้ามีแดด ทำให้นักท่องเที่ยว ออกจากที่พัก มาทำกิจกรรม พักผ่อนบริเวณริมสระน้ำในที่พัก นอนฟังเพลง นอนอ่านหนังสือ และ ออกมานอนผ่อนคลายบนชายหาดเฉวง เนื่องจากคลื่นในทะเลลดระดับความแรงลงเล๋กน้อย จึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างออกมาผ่อนคลายนายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโส อำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะสมุย พร้อม พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.ต.บุญเชิด มณีชัย สวป.สภ.บ่อผุด นางสาวณิชฐารัศม์ วาณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเกาะสมุย ร่วมกันบูรณาการนำกำลังเจ้หน้าที่ตำรวจสายตรวจ ออกเดินเท้าบนชายหาด พร้อมประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำหาดเฉวง เนื่องจากช่วงนี้มีคลื่นลมแรง หากลงเล่นน้ำอาจเกิดอันตรายได้ พร้อมนำป้ายเครื่องหมาย และธงแดง มีข้อความภาษาสากล DANGER Going down is prohibited