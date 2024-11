สนพท.ต้อนรับคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานและกระชับความสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายณรงค์ ภัยกำจัด, นางอารยา ณ วงศ์ดี กรรมการบริหาร นายชัชวาล คำไท้ ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. LI JIANMIN, Director of General Desk, China News for World Service Department, Xinhua News Agency ( นายหลี่ เจียนหมิน : ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สำนักข่าวซินหัว) Mr. XU LIJUN, Director of Liaison Department, Heilongjiang Broadcasting Station (นายซู่ ลี่จวิน : ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน สถานีวิทยุเฮยหลงเจียง) Mr. ZHANG PINGZHAO, Editor in chief, Baoan Daily (นายจาง ผิงจ้าว : บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เปาอันเดลี่)Mr. WANG YONGPO, Deputy Director of General Office, All-China Journalists Association (นายหวาง หย่งโป : รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานทั่วไป สมาคมนักข่าวนักหนังหนังสือพิมพ์สาธารณรัฐประชาชนจีน)Mr. ZHAO TAO, First-level Researcher, Overseas Journalists Activity Center, All-China Journalists Association (นายจ่าว เทา : นักวิจัยระดับหนึ่ง ศูนย์กิจกรรมนักข่าวต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังหนังสือพิมพ์สาธารณรัฐประชาชนจีน)จากนั้นนำคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางต่อไปยังจังหวัดระยอง โดยเข้าพักที่โรงแรม เดอะโพเดียม แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง และเวลา 18.00 น. มีการเลี้ยงต้อนรับคณะสื่อฯจีน ณ ร้านอาหารวาสนาฟิชชิ่งปาร์ควันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปชมสวนทุเรียนคุณประยูร ซึ่งส่งออกทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมรายใหญ่ของจังหวัดระยอง จากนั้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของ PTT LNG ที่หนองแฟบ มาบตาพุด โดยมีคุณชมพูนุช ไวศยะพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารและปฏิบัติการท่าเรือ LMPT2 ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามสวนพฤกษศาสตร์เมืองหนาวใน Flora exhibition Hall ที่เป็นอาคารแนวประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่นำความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะขงแก๊สธรรมชาติเหลว หรือ LNG มาชัในระบบปรับอากาศของอาคาร ซึ่งอาคารนี้จะมีการจัดนิทรรศการดอกไม้นานาพันธุ์ทั้ง ดอกทิวลิป ไฮเดรนเยีย แดฟโฟเดล ลิลลี่ ฯลฯ โดยจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละเดือน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)เวลา 11.00 น. นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนจีน เข้าเยี่ยมชมท่าเรือมาบตาพุด (สทร.) ระยะที่ 3 โดยมีนายอาณัติ จันดี ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปท่าเรือมาบตาพุด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.ระยอง จ.ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลว ในประมาณ 16 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 รายปัจจุบันมีการใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขยายท่าเรือ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และเมื่อพัฒนาแล้วจะสามารถรองรับการขนส่งได้ 31 ล้านตันต่อปีเวลา 13.30 น. นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนจีนเข้าพบ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมพูดคุยในโอกาสที่คณะฯ ได้มาทัศนศึกษาดูงานและเที่ยวชมเมืองระยอง พร้อมมอบของที่ระลึก