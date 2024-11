Jubilee Diamond โชว์เครื่องประดับเพชรระดับเวิลด์คลาสครั้งแรกในภาคใต้ ฉลองครบรอบ 95 ปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

เจิดจรัสไปด้วยเครื่องประดับเพชรชื่อดังจากหลายมุมโลก และคลาคล่ำไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ของภาคใต้ ที่เป็นไดมอนด์เลิฟเวอร์ ต่างพร้อมใจกันมาชมความงดงามของเครื่องประดับเพชรระดับเวิลด์คลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน Jubilee Diamond 95th Anniversary, House of Excellence ในภาคใต้ ที่ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) โดย คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมความอัศจรรย์ของเพชรพิเศษสุดยอดเรื่องความสวยงาม ที่เจียระไนสุดงดงามและเครื่องประดับเพชรระดับสุดยอด มาไว้ที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ยูบิลลี่ ไดมอนด์” ฉลองครบรอบ 95 ปี ด้วยการจัดงานใหญ่ครั้งแรกในภาคใต้ "Jubilee Diamond 95th Anniversary, House of Excellence" งานนี้เป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดงานที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม การจัดงานที่หาดใหญ่ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าภาคใต้ได้สัมผัสกับเครื่องประดับเพชรคุณภาพระดับโลกอย่างใกล้ชิด โดยเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ ไปจนถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล งานนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 95 ปีของ Jubilee และเราหวังว่าจะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่พิเศษให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน”โดย Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ให้กับไดมอนด์เลิฟเวอร์ พร้อมชมโชว์พิเศษ “Bring World Class Diamond to To You” การแสดงเครื่องประดับเพชรผ่านนางแบบกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ตลอด 95 ปีของการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้กลายเป็นแบรนด์เครื่องเพชรที่ครองใจลูกค้าได้เป็นอันดับหนึ่งของวงการ การันตีด้วยคุณภาพระดับโลก บ่มเพาะทั้งงานฝีมือ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบ “ชิ้นเครื่องประดับที่ดีที่สุด” แด่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) สามารถดำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนานกว่า 95 ปีไฮไลท์พิเศษภายในงาน ได้นำคอลเล็คชั่นเครื่องประดับเพชรระดับโลกที่เปิดตัวให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องไปถึงบินไปทั่วโลก ได้รวบรวมไว้ในงานนี้ ได้แก่ เพชร Love100 (เลิฟวันฮันเดรด) เพชรทรงกลม 100 เหลี่ยม ที่ออกแบบการเจียระไนจากตระกูลทอลคอฟสกี้ที่เป็นตระกูลต้นตำรับการออกแบบการเจียระไนเพชรทรงกลมที่เป็นมาตรฐานจนทุกวันนี้ จุดเด่นของการเป็นเพชร 100 เหลี่ยมคือ มีประกายเพชรมากกว่าเพชรทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple Excellent Cut) ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และเปิดให้ผู้ชมได้สัมผัสและเปิดให้จับจองเป็นครั้งแรกในไทย และมีจำนวนจำกัดForevermark (ฟอร์เอฟเวอร์มาร์ค) แบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของโลก จาก De Beers ที่ดารา Hollywood ใส่ในงาน red carpet มายาวนานต่อเนื่องหลายปี งานนี้ได้นำเพชรมาตรฐานและเพชร De Beers Forevermark Black Label Collection ที่เป็นท็อปเกรด (Top Grade) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความหายาก และที่สุดของความสวยงามและเปล่งประกายมาให้แขกผู้มีเกียรติได้มาสัมผัสJubilee Centennial 90 Facets (ยูบิลลี่เซ็นเทเนี่ยลไนน์ตี้ฟาวเซ็ท) เพชรทรงคูชชั่น 90 เหลี่ยม เจียระไนพิเศษเพื่อ JUBILEE DIAMOND (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เท่านั้น และมาพร้อมความเปล่งประกายมากกว่าเพชรคุชชั่นปกติถึง 60 เปอร์เซ็นต์ เพชรพิเศษนี้ออกแบบการเจียระไนโดย บารอนคริสทอฟ แห่งเมือง แอนท์เวิร์บ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเพชร 90 เหลี่ยมนี้เป็นความภูมิใจของ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ในการเป็นเพชร Master Cut แบบแรกของประเทศไทยและได้รับสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งภายในงานแขกผู้มีเกียรติจะได้สัมผัสประกายเพชรเจิดจรัสที่รู้สึกได้แม้มองด้วยตาเปล่านอกจากนี้ ในงานยังพบกับ The Excellence Collection คอลเล็คชั่นที่ทำให้ทั้งประเทศได้รู้จักกับเพชร Triple Excellent Cut Grade การเจียระไนระดับที่ดีเลิศทุกมิติและเป็นคอลเล็คชั่นอันดับหนึ่งของ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ตั้งแต่ปี 2011 ชูความโดดเด่นด้านคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ สะท้อนงานศิลปะอันงดงาม รวมถึงการเปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ระดับมาสเตอร์พีชชิ้นอลังการ ผลงานศิลปะชั้นเลิศที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลก และคอลเล็คชั่นเพชรกะรัตที่มีพร้อมความคุ้มค่ามาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อแบบตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับพบสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่ ที่มีทั้งความลักซ์ชัวรี่และความแรร์ คุ้มค่าน่าสะสมเป็นเจ้าของ