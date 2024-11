“สปาร์ตันภูเก็ต” จัดเต็ม ฉลองปีที่ 3 ต้อนรับกองทัพสปาร์ตันกว่า 5 พันคน จาก 30 ประเทศทั่วโลก ทำเงินสะพัดกว่า 300 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 8 พ.ย.) ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ Mr.Christian Noret Chief Executive Officer (CEO) Blue Tree Phuket นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Executive Director - Spartan Race Thailand & Vietnam และประธานกรรมการบริหาร บริษัท รันริโอ ประเทศไทย, Ms.Fusako Kasai Race Director, Spartan Race Inc., Mr.Adam Redmond Krypteia, Hurricane Heat 12hr และ Official Spartan Race Thailand Brand Ambassadors 2024 เข้าร่วม ณ บลูทรี ภูเก็ต โดยภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในปี 2024 ประกอบด้วย Blue Tree, ON, ISUZU, aminoVITAL, SUUNTO, TigerPlast, Haadthip, Pocari Sweat, Fightfive,Bangkok Sports Massage, Tour De Phuket และ ProEngyโดย บลูทรี ภูเก็ต จับมือร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, จังหวัดภูเก็ต และผู้จัด รันริโอประเทศไทย พร้อมจัดเต็มต้อนรับทัพนักกีฬาสปาร์ตันจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาฝ่าด่านวิบากสุดหรโหดบนสนามบลูทรี ภูเก็ต แห่งนี้ พร้อมกับเผชิญกับด่านมุดน้ำยอดฮิต "Dunk Wall" และด่านต่างๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายและจิตใจของนักกีฬาสปาร์ตันได้เป็นอย่างดีกับการแข่งขันรายการนี้ โดยเตรียมนำเสนอประสบการณ์การแข่งขัน และมอบความท้าทายทวีคูณให้คุณตื่นเต้นตลอดทั้งวัน!นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลกและการต้อนรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลก เนื่องจากมีประสบการณ์ในการจัดอีเวนต์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Phuket Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr Presented by Blue Tree Phuket ในครั้งนี้ จะถือว่าอีเวนต์ทางด้านกีฬาเชิงท่องเที่ยวที่สำคัญที่ช่วยสร้างเม็ดเงินภายในจังหวัด โดยคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดสร้างได้จากเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท บนเกาะภูเก็ตตลอดช่วงการจัดงานและปีหน้า 2025 รันริโอ ไทยแลนด์ และ TCEB จัดหนัก! Spartan Thailand ยกระดับสู่ “Mega Series” เปิด 4 เมืองเจ้าภาพรับเทศกาลวิ่งวิบากระดับโลก Spartan Thailand 4 สุดยอดสนามเพื่อรับรองชาว Spartan ทั่วโลก กับเทรนด์กีฬามาแรง Obstacles ที่เตรียมขึ้นแท่นสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิค ลอสแองเจลิส 2028 ได้แก่ หัวหิน, เขาใหญ่, เชียงใหม่ และพัทยา ตั้งเป้ารับนักกีฬาชาว Spartan กว่า 2 หมื่นคน และผู้ติดตามกว่า6 หมื่นคน คาดสะพัดกว่าพันล้านบาทตลอดปีสำหรับการแข่งขัน “ทัฟ มัดเดอร์” (Tough Mudder) ไม่ได้เน้นที่การแข่งเพื่อความเร็วหรือทำเวลา แต่เน้นการทดสอบความอดทน, ความร่วมมือ, และความกล้าหาญของผู้เข้าร่วม รวมถึงการสร้างมิตรภาพกับผู้ร่วมแข่งขันคนอื่น ในสนาม การช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้แข่งขันจะคอยช่วยเหลือกันและกันให้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันการแข่งขันทัฟ มัดเดอร์ มีหลายระดับ ตั้งแต่ 5 กม., 10 กม. ไปจนถึง 15 กม. ซึ่งระดับและความยากของอุปสรรคจะแตกต่างกันออกไปตามระยะทาง ด่านอุปสรรคที่มีชื่อเสียงของทัฟ มัดเดอร์ เช่น Electroshock Therapy, Arctic Enema และ Everest เป็นต้น