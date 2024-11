"ภูเก็ต" ส่งเสริมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า เตรียมจัดงาน “เหวนเมืองเก่า เล่าภูเก็จ” ชูจุดขายวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ดึงคนเที่ยวเพิ่ม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต “เหวนเมืองเก่า เล่าภูเก็ต” ณ สนามหญ้าแยกชาร์เตอร์ด แลนด์มาร์กยอดฮิตย่านเมืองเก่าภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 พ.ย.2567 ที่ผ่านมากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต เป็นกิจกรรม 1 ใน 6 พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยการผนวกการนำเสนอทุนท้องถิ่น ทุนของชุมชนของแต่ละจังหวัดต่อสายตานักท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตเลือกนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “เหวนเมืองเก่า เล่าภูเก็จ” ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยและ 6.การนั่งรถนำเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ตลอดทั้งวัน จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางสายมู นำเที่ยวไหว้พระ 5 อ๊าม ตามแบบคนภูเก็ต ที่ไหนดัง ที่ไหนเด่น พร้อมฟังเรื่องราวความเป็นมา ได้แก่ ศาลเจ้าไหหลำ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ศาลเจ้าแสงธรรม และศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง เส้นทางสาย Discover Phuket Museum : นำเที่ยวเรียนรู้ที่มาประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว พิพิธภัณท์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต) และบ้านชินประชา และเส้นทางสาย Phuket old Town Every Street Tell Story : นำเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นเมืองชาวภูเก็ต บนถนนถลาง ถนนพังงา ถนนเยาวราช ซอยรมณีย์ พร้อม Workshop ทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตกับเชฟชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมมาท่องเที่ยวยังเมืองเก่าภูเก็ตเป็นจำนวนมาก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมที่จะตกแต่งเมืองให้สวยงาม ส่วนจะมาในธีมอะไรนั้นต้องรอติดตามกันขณะที่ นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตต้องการนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในการเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งย่านเมืองเก่าภูเก็ต สามารถที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ ทำให้ ภาพรวมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด เพราะเมืองเก่าภูเก็ตนั้น มีความโด่ดเด่นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารสถานที่ที่สวยงามของสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียล จุดถ่ายรูปเช็กอิน อาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์อาหารจากยูเนสโก เสื้อผ้าที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา