"ภูเก็ต" ผงาดสู่จุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์หรูระดับโลก กลุ่มเศรษฐีทั่วโลกแห่ย้ายอาศัยบนเกาะหนาแน่น

บริษัทที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว C9 Hotelworks (ซีไนน์ โฮเทลส์เวิร์คส์) ร่วมมือกับ Property Guru International (ประเทศไทย) จัดงาน “LivePhuket: A Global Luxury Lifestyle Destination” (จุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์หรูระดับโลก) เปิดตัว "The Phuket Luxury Report" โดยมี นักลงทุน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ตเข้าร่วม ณ ห้องบอลรูมของ Amora Beach Resort Phuket เมื่อวันที่ 31 พ.ย.ที่ผ่านมาเพราะภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกาะสวรรค์เขตร้อนที่โอบล้อมด้วยทะเลอันดามันแห่งนี้ ได้พัฒนาจากจุดหมายปลายทางของรีสอร์ตริมชายหาดยอดนิยม กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่อยู่อาศัยระดับหรู (luxury) ที่น่าดึงดูดที่สุดในโลก พร้อมด้วยแบรนด์สินค้าหรูระดับแนวหน้า ร้านอาหารระดับมิชลิน การศึกษา และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ซึ่งล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่กระตุ้นความสนใจกลุ่มเศรษฐีทั่วโลกโครงการพัฒนาไฮไลต์สำคัญ คือ โครงการของบันยันกรุ๊ป (Banyan Group) ผู้บุกเบิกผู้พัฒนาลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket ) ซึ่งเป็นชุมชนปลายทางแบบบูรณาการขนาด 1,000 เอเคอร์ ที่ปัจจุบันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 1 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย โรงแรมและรีสอร์ตระดับโลก 8 แห่ง สนามกอล์ฟที่ได้รับรางวัล คลินิกสุขภาพ BDMS โรงเรียนอนุบาลนานาชาติของตัวเอง นอกเหนือจากบ้านพักส่วนตัว 3,000 หลัง และโครงการการ์เด้น ออฟ เอเดน (Gardens of Eden) พื้นที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในบางเทา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนรุ่นใหม่ ในภาคส่วนระดับบนที่มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (337 พันล้านบาท)ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของภาคส่วนหรูหราในภูเก็ต โดยมีการอภิปรายภายใต้การดำเนินรายการครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ข้อมูลเชิงลึกจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของภูเก็ต โดยมี นายสจ๊วต เรดดิง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Laguna Resorts (ส่วนหนึ่งของ Banyan Group) และนายรวิ ชานดราน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรของ Gardens of Eden หัวข้อเกี่ยวกับแบรนด์หรู โดย น.ส.วิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต เซ็นทรัลพัฒนา น.ส.ไปรยา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการบริหารของ Mercedes-Benz ภูเก็ต และนายแพทย์ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และการนำเสนอ Food for Thought เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารระดับมิชลินในภูเก็ต โดย นายมาร์โค ทูรัตติ หัวหน้าพ่อครัวบริหารของ InterContinental Phuket Resort และคุณม่อน สุวิจักขณ์ กังแฮ เจ้าของและพ่อครัวที่ร้านอาหารหรอย (Royd)ขณะที่ นายสจ๊วต เรดดิง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Laguna Resorts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Banyan Group กล่าวว่า Banyan Group ติดอันดับ 4 ของโลกในภาคส่วน Branded Residences และมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกการท่องเที่ยวและ Branded Residences ในภูเก็ต ตั้งแต่การเปิดตัวรีสอร์ต Banyan Tree แห่งแรกของโลกในภูเก็ตในช่วงทศวรรษ 1990 จนถึงความเฟื่องฟูของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน และข้อเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมของเรา รวมถึง Banyan Tree Residences สุดหรูแห่งล่าสุดของเรา เกาะแห่งนี้เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในนั้นน.ส.วิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า "เราสังเกตเห็นความต้องการแบรนด์พรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเพิ่งเปิดตัวชั้นสำหรับสินค้าหรูหราโดยเฉพาะที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ซึ่งจัดแสดงแบรนด์ชั้นนำมากมาย เช่น Prada, Louis Vuitton, Gucci, Rolex และอื่นๆ นี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดบนของภูเก็ต ซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งเกาะ"