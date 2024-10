ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานวุฒิสภาและหารือข้อราชการ โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพร้อมด้วย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา และนางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง ในโอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล กงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และพังงา เข้าร่วมการรับรองด้วยประธานวุฒิสภากล่าวถึงความสำคัญของปีนี้ว่าเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมองโกเลีย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลากหลายมิติ สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ รัฐสภาไทยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย อีกทั้งมีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาระดับพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายต่างทำงานอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรอบความร่วมมือสหภาพรัฐสภา (IPU)ล่าสุดประธานวุฒิสภานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 149 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ลงคะแนนเสียงให้สมาชิกรัฐสภามองโกเลียได้รับตำแหน่งคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา (Committee of the Human Rights of Parliamentarians: CHRP) ด้วย ประธานวุฒิสภากล่าวเน้นย้ำว่าวุฒิสภาไทยพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือภายใต้แผนงานความร่วมมือระยะ 5 ปี ไทย-มองโกเลีย พ.ศ. 2565 - 2570 ซึ่งครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทางวิชาการ และเชื่อมั่นว่าด้วยการผลักดันของเอกอัครราชทูตฯ และการสนับสนุนจากกงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลียประจำจังหวัดภูเก็ต และพังงา จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับมองโกเลียให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณที่รัฐสภาไทยพิจารณาให้การสนับสนุนสมาชิกรัฐสภามองโกเลียในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา รัฐสภามองโกเลียได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและมีการแต่งตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภามองโกเลีย-ไทยชุดใหม่ขึ้นโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและผลักดันความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการพัฒนาการกีฬา